Τώρα που την έχουμε και… δίπλα μας!

Η ελληνική κοινή γνώμη παρακολούθησε την περασμένη εβδομάδα τον σπαρταριστό διάλογο ενός μαφιόζου με έναν πρώην συγκυβερνήτη της χώρας. Ο πρώην συγκυβερνήτης διαβεβαίωνε για τις υψηλές του διασυνδέσεις, εντυπωσιάζοντας τον μαφιόζο, και η συζήτηση ολοκληρωνόταν με τη διαβεβαίωση ότι υπήρχε διασύνδεση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μέσω της οποίας θα «καθάριζε» η επιλογή μητροπολίτη σε περιοχή της Κρήτης!

Με τον διάλογο και όλα όσα ακούγονται κάποιοι γελάσαμε, ενώ το «την έχω εδώ δίπλα μου» έχει γίνει ατάκα της σεζόν. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου, που πιστεύει ότι έτσι γίνονται οι δουλειές. Πόσοι δεν πιστεύουν ότι τα πάντα στην Ελλάδα τα καθορίζουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις; Αφού βγάζουν πρωθυπουργό, δεν μπορούν να ορίσουν και έναν μητροπολίτη; Πού είναι δηλαδή το παράλογο; Οι Αμερικανοί πρεσβευτές δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο στα δρώμενα της χώρας; Γιατί, λοιπόν, να μην «την έχει δίπλα του» ο συγκυβερνήτης, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα και μπορεί να στήσει μηχανισμό που να αλλάζει πρόσωπα και κυβερνήσεις; Όλα αυτά που ακούγονται μπορεί να μοιάζουν εξωφρενικά και γελοία με τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές, αλλά παραμένουν κυρίαρχα σε αναλύσεις ακόμα και σοβαρών -υποτίθεται- ανθρώπων.

Κάποιοι υποστήριζαν ότι σε αυτήν τη χώρα δεν μπορεί να γίνει ούτε μια σοβαρή συνωμοσία, γιατί συνήθως αυτοί που πρωταγωνιστούν σε τέτοια εγχειρήματα είναι τουλάχιστον γραφικοί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και επαναλαμβάνεται κάθε φορά. Από τους πρωταγωνιστές της χούντας μέχρι τις τρομοκρατικές οργανώσεις, μόλις σηκώνεται η κουρτίνα του μυστηρίου αποκαλύπτονται κάτι γραφικοί τύποι, με τους οποίους θα έπρεπε απλώς να γελά η ελληνική κοινωνία και όχι να ασχολείται μαζί τους και να τους αφήνει να καθορίζουν εξελίξεις.

Οι θεωρίες συνωμοσίας ήταν και παραμένουν κυρίαρχες στην ελληνική κοινωνία. Είναι εύκολο να φταίνε κάποιοι άλλοι και να μην αντιμετωπίζουμε τα δικά μας λάθη και τις παραλείψεις. Η θεωρία του φτωχού και αδικημένου έθνους, το οποίο θέλουν να καταστρέψουν οι ισχυροί, είναι το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα. Οι άλλοι φταίνε για τις καταστροφές και τις ήττες μας, οι άλλοι μας «χρεοκόπησαν» και οι άλλοι μας κρατούν «υπόδουλους». Εμείς ποτέ δεν φταίμε για τίποτα. Γι’ αυτό φροντίζουμε να έχουμε πάντα δίπλα μας τον «ισχυρό παράγοντα», για να πουλάμε μούρη σε κάθε πικραμένο -ακόμα και σε ιμιτασιόν μαφιόζους. Άλλωστε οι θεωρίες συνωμοσίας για τη χρεοκοπία κάποιους τους οδήγησαν μια φορά στην κυβέρνηση ως συγκυβερνήτες. Γιατί να μην επαναληφθεί το «έργο» τώρα που «την έχουμε δίπλα μας»!

