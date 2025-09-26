Τα σχέδια περισσεύουν και η συνεργασία αναζητείται

Η Περιφέρεια παρουσίασε στρατηγικό σχέδιο για την ταυτότητα προορισμού της μισής Πελοποννήσου, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας προωθεί σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την πόλη. Σε μια πρώτη ανάγνωση της κατάστασης, το συμπέρασμα είναι πως «χορτάσαμε σχέδια και μελέτες»! Τα πολλά και διαφορετικά σχέδια και στρατηγικές, τις περισσότερες φορές, λειτουργούν ανταγωνιστικά και αλληλοϋπονομεύονται. Η εκπόνηση σχεδίων και μελετών είναι το εύκολο κομμάτι· το πραγματικό ζητούμενο ήταν και παραμένει η εφαρμογή και η απόδοσή τους.

Το εύκολο λοιπόν είναι ο κάθε παράγοντας να αναθέτει μια μελέτη, να την ακριβοπληρώνει, να την παρουσιάζει και εκεί να τελειώνει η ιστορία. Η εφαρμογή, όμως, προϋποθέτει κάτι πιο ουσιαστικό: Ένα βήμα πριν από τη μελέτη, που αφορά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για κοινή δράση. Όταν δεν έχει προηγηθεί μια τέτοια συμφωνία, τυπικά και ουσιαστικά, ανάμεσα σε Περιφέρεια, δήμους, επιμελητήρια και τον επιχειρηματικό κόσμο, τότε ο καθένας κινείται μόνος του, με βάση ό,τι θεωρεί καλύτερο ή συμφερότερο για τον τομέα ευθύνης του, και το τελικό αποτέλεσμα αποδεικνύεται μικρότερο των προσδοκιών.

Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει με τεχνοκρατικές, αλλά με πολιτικές προσεγγίσεις. Το πρώτο και βασικό βήμα είναι να πειστούν όλοι πολιτικά για την ανάγκη ενοποίησης του τουριστικού προϊόντος. Μέσα από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, με επιμονή και όραμα, μπορεί να ληφθεί μια κοινή απόφαση όλων των παραγόντων της Πελοποννήσου για κοινή πορεία. Να γίνει αντιληπτό από όλους ότι έχουν να κερδίσουν από την ενοποίηση ενός προϊόντος, που θα συνδυάζει την Αρχαία Ολυμπία και την Επίδαυρο με ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο· ότι η Πελοπόννησος είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο νησί, προσβάσιμο οδικώς από την Αθήνα, αλλά και αεροπορικά από Καλαμάτα και Άραξο.

Όσο δεν προβάλλονται αυτά που μπορούν να ενώσουν, ξεκινούν οι τοπικοί ανταγωνισμοί και οι λογικές του τύπου «ο καθένας να κάνει το καλύτερο για το χωριό του». Όταν συμβαίνει αυτό, ακόμα και οι πλέον άρτιες επιστημονικά και ενδιαφέρουσες μελέτες είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν ελάχιστα. Η εξάλειψη του ενδοπεριφερειακού ανταγωνισμού, που θολώνει το μήνυμα και δεν λειτουργεί προσθετικά, είναι το ζητούμενο και απαιτεί πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Δύσκολα πράγματα, δηλαδή, για πολιτικό προσωπικό, που συχνά αρκείται στην ανάθεση μελετών και στην εκφώνηση μεγάλων λόγων στα πανηγύρια του χωριού.

