Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό;

Οπως αναμενόταν, μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ζήτημα με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», κινητοποιήθηκαν και οι ελληνικές αρχές προκειμένου να μην κατηγορηθούν για αδράνεια και ξεκίνησαν τα πρόστιμα. Αυτά είναι βέβαια μόνο η αρχή και αναμένεται και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέχεια. Τα πρόστιμα που έπεσαν ήταν ιδιαίτερα υψηλά, αλλά το ερώτημα που μένει επί του παρόντος αναπάντητο είναι ποιος θα τα πληρώσει.

Οι διοικούντες του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, στον οποίο καταλογίστηκαν 10 εκ. ευρώ πρόστιμο, έχουν τη βασική ευθύνη για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Να σημειώσουμε εδώ, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ ασκείται από ένα 49μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν αιρετοί αντιπρόσωποι από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του Φορέα, καθώς και μια 7μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Όπως είναι γνωστό, ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου διοικείται εδώ και χρόνια από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Ν.Δ., που διαθέτουν την απόλυτη πλειοψηφία στους δήμους της Πελοποννήσου. Το χρώμα της πολιτικής ευθύνης είναι συγκεκριμένο και μη αμφισβητήσιμο.

Το ερώτημα είναι: ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο; Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες οι οποίοι, με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, οδήγησαν τα πράγματα στη συγκεκριμένη εξέλιξη; Οι ψηφοφόροι που έδωσαν την πλειοψηφία στους συγκεκριμένους παράγοντες; Όλοι οι δημότες, μέσω νέας επιβάρυνσης στα δημοτικά τέλη; Η απάντηση είναι προφανής: ο λογαριασμός θα μετακυλιστεί είτε έμμεσα είτε άμεσα στους πολίτες της Πελοποννήσου. Τα 10 εκ. ευρώ είναι βεβαίως αρκετά, αλλά όλο και κάποια αλχημεία θα σκαρφιστούν για να την περάσουν εμμέσως και σε βάθος χρόνου, ώστε να μην φανεί άμεσα και αρχίσουν τα γιαούρτια στις πλατείες των πόλεων και των χωριών.

Οι δήμαρχοι που εκλέχτηκαν με τη στήριξη της Ν.Δ. και με τις ευλογίες συγκεκριμένου πολιτικού παράγοντα στην Πελοπόννησο έχουν προφανώς τη ευθύνη για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τεράστια ευθύνη φέρει ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου που μέχρι προχθές θεωρούσε ότι δεν τρέχει τίποτα και όλα είναι καλά καμωμένα! Δεν έχει κυριολεκτικά καμία σημασία ποιος αποτυχημένος να εκλεγεί δήμαρχος έχει την προεδρία της ΦΟΔΣΑ και έπρεπε κάπου να βολευτεί και πώς προέκυψε ό,τι προέκυψε. Η ευθύνη ανήκει σε αυτούς που τον επέλεξαν και ενδεχομένως του έδιναν και εντολές. Αυτά συμβαίνουν όταν θεσμοί χρησιμοποιούνται για να διευθετούνται εσωκομματικές ισορροπίες και όχι για την αξιοποίηση πόρων και δυνατοτήτων. Τα πρόστιμα είναι η αρχή. Ακολουθούν πολλά περισσότερα και είναι σίγουρο ότι κάποιοι δεν θα έχουν καθόλου εύκολα ξεμπερδέματα.

