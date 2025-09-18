Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ διέλυσε την κτηνοτροφία

Ο κτηνοτροφικός τομέας της χώρας είναι σε απόλυτη κρίση. Οι απάτες με τις επιδοτήσεις από επιτήδειους, σε συνδυασμό με μεταδοτικές ασθένειες που οδήγησαν σε θανάτωση χιλιάδες ζώα, έχουν στην κυριολεξία διαλύσει κτηνοτροφικές μονάδες και εκμεταλλεύσεις. Οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί. Αυτό που βλέπουν βέβαια όλοι είναι η κορυφή του παγόβουνου, που είναι η αύξηση των τιμών στο κρέας.

Οι κτηνοτρόφοι της νέας εποχής δεν μπορούν βέβαια να έχουν σχέση με αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου και οι επιλογές των νέων δεν αφήνουν περιθώρια για ψευδαισθήσεις. Όποιος νομίζει ότι θα παραμένουν στην κτηνοτροφία άνθρωποι στην κορυφή του βουνού με τη γαλότσα και την γκλίτσα, προφανώς δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το μοντέλο κτηνοτροφίας έχει τελειώσει, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.

Ο κτηνοτροφικός τομέας στη χώρα, για να αναγεννηθεί, απαιτεί διαφορετικές υποδομές και εξοπλισμό αντίστοιχο με αυτόν των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, διατηρώντας ταυτόχρονα στοιχεία από την ελληνική φύση και παράδοση. Τα επώνυμα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα, για να παραμείνουν, χρειάζονται προσαρμογή στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Αν δεν γίνουν επενδύσεις με νέα πρότυπα μέσα στην επόμενη δεκαετία, στη Μεσσηνία δεν θα υπάρχει κοπάδι προβάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγή φέτας, σφέλας και λοιπών τοπικών προϊόντων.

Χωρίς τοπικά κρέατα και τυριά, γιατί να υπάρχουν συνοικιακά κρεοπωλεία και τυροπωλεία και να μην ψωνίζουν όλοι από τους μεγάλους εισαγωγείς κρεάτων, που θα είναι τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα έχουν και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Ένας ολόκληρος οικονομικός τομέας απειλείται, ενώ η εξάρτηση της χώρας βαθαίνει σε επικίνδυνο βαθμό. Η υπεξαίρεση των επιδοτήσεων δεν είχε συνέπεια μόνο στους πόρους που χάθηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν· κατέστρεψε έναν ολόκληρο κλάδο της οικονομίας. Και η συγκεκριμένη ζημιά είναι τεράστια, με το μέγεθός της να φαίνεται τα επόμενα χρόνια.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς κτηνοτροφία, επειδή οι «Φραπέδες», οι «Χασάπηδες» και η Πόπη χρησιμοποίησαν τις διασυνδέσεις τους, για να λεηλατήσουν τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. για τους κτηνοτρόφους. Η χώρα δεν μπορεί επιπρόσθετα να πληρώνει την αδυναμία περιορισμού μεταδοτικών ασθενειών. Είναι προφανές ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που θα ενισχύσει κτηνοτροφικές μονάδες και θα εξασφαλίσει την επισιτιστική επάρκεια για τη χώρα. Με χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και πραγματικών κτηνοτρόφων και όχι νταραβερτζήδων, που έχουν δήθεν κοπάδια και κυκλοφορούν με Πόρσε και Φεράρι.

