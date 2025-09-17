Ο ορισμός της αποτυχίας στο κυκλοφοριακό

Η μήνυση του αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας για την κατάσταση που επικρατεί καθημερινά στην Αθηνών φέρνει στην επικαιρότητα το ζήτημα του κυκλοφοριακού. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας με τη μήνυση θα αναγκαστεί να απολογηθεί για αυτά που δεν κάνει, όχι μόνο στην Αθηνών, αλλά σε όλη την πόλη. Να εξηγήσει γιατί δεν αστυνομεύονται επαρκώς -παρότι υπάρχει μηχανισμός- κρίσιμοι δρόμοι, όπως η Αθηνών, όπου ο καθένας κάνει στην κυριολεξία ό,τι τον βολεύει.

Να δηλώσει έστω αδυναμία και να υποδείξει ποιος είναι ο υπεύθυνος για την κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να μην ευθύνεται κανένας.

Όταν ένα ζήτημα, όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας, φτάνει στα εισαγγελικά γραφεία και τις δικαστικές αίθουσες, είναι προφανές ότι έχει αποτύχει η πολιτική εξουσία. Και η δημοτική αρχή Καλαμάτας, που έχει ουσιαστικά την ευθύνη για τη λειτουργία της πόλης σχεδόν μια εικοσαετία, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Αντίθετα, με τις επιλογές ειδικά των τελευταίων τεσσάρων χρόνων έχουν μειωθεί οι θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, επιβαρύνοντας τη λειτουργία της. Επιπρόσθετα, έχει ατονήσει -αν δεν έχει εγκαταλειφθεί- η αστυνόμευση της προσωρινής στάθμευσης, ενώ δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί για τις εκφορτώσεις.

Το κυκλοφοριακό και η στάθμευση χρησιμοποιούνται για μικροπολιτικούς λόγους. Τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας την προεκλογική χρονιά μιλούν από μόνα τους για το τι συμβαίνει. Με χάρες και εξυπηρετήσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει μια πόλη προς όφελος όλων των πολιτών. Όσο υπάρχουν αυτοί που «καθαρίζουν» με κλήσεις και παραβάσεις, θα επιτείνεται το μπάχαλο και θα περιορίζονται οι έλεγχοι. Όταν η πόλη λειτουργεί ακόμα με μια κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε πριν από 42 χρόνια και διαθέτει λιγότερες θέσεις στάθμευσης απ’ όσες είχε τότε, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της ευθύνης.

Η εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης, η εξεύρεση ή η κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης, η τήρηση των κανόνων και η αστυνόμευση είναι τα μέτρα που χρειάζονται να ληφθούν και δεν μπορούν άλλο να καθυστερούν. Το κυκλοφοριακό είναι βασική ευθύνη και υποχρέωση μιας δημοτικής αρχής, που σέβεται τους πολίτες και ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της πόλης. Είναι, επιπρόσθετα, βασικό στοιχείο για την προστασία του περιβάλλοντος και την κατάκτηση της πολυτραγουδισμένης κλιματικής ουδετερότητας. Καλά τα προγραμματάκια και οι εκπαιδεύσεις, αλλά όταν η πόλη βυθίζεται στο κυκλοφοριακό χάος θυμίζουν το γνωστό: «Τι του λείπει του ψωριάρη; Φούντα με μαργαριτάρι».

