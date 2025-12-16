Αναβολή στην πράξη, αδιέξοδο στην ουσία

Το μέτρο ήταν πρακτικά ανεφάρμοστο για χιλιάδες υπερήλικους μικροκαλλιεργητές, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ψηφιακές διαδικασίες μιας Πολιτείας, που συχνά νομοθετεί σαν να απευθύνεται σε γραφεία και όχι σε χωράφια. Το ίδιο συνέβη και με την προσπάθεια επικαιροποίησης του Ελαιοκομικού Μητρώου, η οποία απαιτούσε χρόνο, γνώση και γραφειοκρατική αντοχή, που δεν διαθέτουν οι άνθρωποι που ζουν από την ελιά. Η κυβέρνηση επέλεξε την παράταση, για να κατευνάσει τις αντιθέσεις μιας ήδη ταραγμένης περιόδου μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μετάθεση των προβλημάτων έγινε πολιτική τακτική.

Στο βάθος της παράτασης βρίσκεται ο φόβος να σπάσει ένα «γκρίζο κοινωνικό συμβόλαιο» που κρατά δεκαετίες. Όλες οι κυβερνήσεις έκαναν τα στραβά μάτια σε μικρές και μεγάλες παρατυπίες του αγροτικού κόσμου. Η αντιπολίτευση φρόντιζε να πλειοδοτεί, υπονοώντας ότι θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο όταν έρθει η σειρά της. Έτσι χτίστηκε μια εύθραυστη ισορροπία ανοχής, όπου η παρατυπία θεωρούνταν μέρος της επιβίωσης και όχι παθογένεια, που υπονομεύει τον ίδιο τον πρωτογενή τομέα. Η αλήθεια είναι γνωστή σε όλους: Οι μικρές αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες δύσκολα επιβιώνουν χωρίς μια άτυπη ευελιξία από το κράτος. Το ίδιο ισχύει για πολλούς Μεσσήνιους μισθωτούς, που συμπληρώνουν το εισόδημά τους με λίγο λάδι, όπως κάνουν χιλιάδες κάτοικοι σε όλη την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Αυτό το «γκρίζο κοινωνικό συμβόλαιο» παρουσιάστηκε ως προστασία, αλλά στην ουσία λειτουργούσε ως συμβόλαιο υποτέλειας. Μια μόνιμη εξάρτηση, που εξασφάλιζε ψήφους, ενώ κρατούσε τους παραγωγούς σε ένα καθεστώς ανοχής αντί για ένα πλαίσιο αξιοπρεπούς βιωσιμότητας. Θα τολμήσει κάποια κυβέρνηση να μιλήσει καθαρά; Να πει ότι χρειάζεται ένα ρεαλιστικό αφορολόγητο ή ότι πρέπει να τελειώνει αυτό το ιδιόμορφο καθεστώς; Πολύ δύσκολο. Καμία μονοκομματική κυβέρνηση δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με χιλιάδες μικροσυμφέροντα. Έτσι θα πηγαίνουμε από παράταση σε παράταση μέχρι τις εκλογές. Και όταν ο λογαριασμός ξανάρθει, θα φταίνε πάλι οι «ξένοι», τα μνημόνια και όχι οι δικές μας επιλογές.

lathanasis@yahoo.gr