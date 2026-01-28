Η εξουσία δεν δικαιούται να νομοθετεί για τον εαυτό της

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης θεωρεί ότι η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια, η οποία ψηφίστηκε νύχτα και μάλιστα σε άσχετο νομοσχέδιο, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Ο πρόεδρος επέκρινε την ωμή παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο και τη «νομοθέτηση ιδιωτικής χρήσης», η οποία, όπως τόνισε, «συναντάται μόνο σε υπανάπτυκτες χώρες ή σε αυταρχικά καθεστώτα». Υποστήριξε, εκφράζοντας αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι, ότι δεν μπορεί να ψηφίζεται μια τόσο σοβαρή ρύθμιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και στη συνέχεια να αποδεικνύεται ότι αυτός που επείγετο ήταν μέλος της ίδιας της κυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό επανέρχεται το ζήτημα του «νόμιμου και του ηθικού», που είχε κυριαρχήσει και παλαιότερα στη δημόσια σφαίρα, επί πρωθυπουργίας του τιμώμενου σε λίγες ημέρες στην Καλαμάτα Κώστα Καραμανλή. Η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης είναι προφανώς νόμιμη, όπως νόμιμη είναι και η χρήση της από την υπουργό. Το ερώτημα όμως παραμένει σαφές: είναι αυτό ηθικό; Υπάρχει άραγε κάποιος που πιστεύει ότι όλο αυτό έγινε επειδή υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στο οικογενειακό δίκαιο, το οποίο έπρεπε κατεπειγόντως να ρυθμιστεί; Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών βλέπει μια απαράδεκτη χρήση της εξουσίας, η οποία αξιοποιείται για την επίλυση προσωπικών διαφορών.

Η αντίληψη που διαμορφώνεται δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την κυβέρνηση, αλλά αφορά το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον εκτεθειμένος στα μάτια της κοινής γνώμης. Όταν τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές δεν απομονώνονται και δεν τιμωρούνται, η ζημιά στα θεμέλια της αστικής δημοκρατίας είναι βαθιά και μακροπρόθεσμα τεράστια. Η συγκεκριμένη τροπολογία δεν αφορά απλώς μια υπουργό και τη θλιβερή προσωπική της αντιδικία, αλλά αγγίζει συνολικά την πολιτική ζωή του τόπου. Από τέτοιες συμπεριφορές τροφοδοτείται ο αντισυστημισμός και είναι ακριβώς αυτά τα γεγονότα που καταρακώνουν το κύρος του πολιτικού κόσμου, της Βουλής και των υπολοίπων θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι έντιμη αλλά και να φαίνεται» και στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα δεν… φαίνεται, ακόμη και αν πρόκειται απλώς για μια διαβολική σύμπτωση. Η παραίτηση των δύο υπουργών που εμπλέκονται άμεσα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί το ελάχιστο που απαιτείται. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, αποστέλλεται ένα ξεκάθαρα λανθασμένο μήνυμα προς την κοινωνία. Οι συμπεριφορές αυτές, όταν δεν τιμωρούνται άμεσα και αποφασιστικά, θα τιμωρηθούν τελικά στην κάλπη από τους πολίτες και η τιμωρία αυτή θα είναι σκληρή και θα αφορά τους πάντες και τα πάντα.

panagopg@gmail.com