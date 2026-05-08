Ημιτελής σύνδεση σε ένα κρίσιμο οδικό έργο

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προσωρινή κυκλοφορία στο καινούργιο δρόμο από την 120 ΠΕΑ έως του «Παναγάκια», κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, στο ρεύμα κατεύθυνσης από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα. Πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι του νέου δρόμου, ώστε να ξεκινήσουν τα έργα στον παλιό, όπου θα γίνεται η κυκλοφορία σε ένα ρεύμα, προκειμένου να κατασκευαστεί ουσιαστικά ο δρόμος μεταξύ των κόμβων. Όλα αυτά είναι βέβαια θετικά και δείχνουν ότι το έργο του δρόμου Καλαμάτα – Πύλος προχωρά. Υπάρχουν όμως ζητήματα που συνεχίζουν να προκαλούν ή θα έπρεπε να προκαλούν ανησυχία.

Το βασικό ζήτημα είναι η σύνδεση του δρόμου στο Ασπρόχωμα, στον κόμβο Ζαφείρη. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα διέλευσης του δρόμου εντός σχεδίου Ασπροχώματος και οι αντίστοιχες απαλλοτριώσεις, το οποίο φαίνεται πως δεν έχει επιλυθεί και για τον λόγο αυτό στο συγκεκριμένο τμήμα δεν γίνονται, επί του παρόντος, εργασίες. Το πότε θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση και πότε θα ξεκινήσουν έργα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσει ή ακόμη και να μη γίνει ποτέ η σύνδεση του δρόμου στον κόμβο Ζαφείρη, αλλά να ξεκινά ο νέος δρόμος από το σημείο που παραδίδεται τώρα προσωρινά στην κυκλοφορία.

Τα προβλήματα διέλευσης του δρόμου μέσα από το Ασπρόχωμα, οι αλλαγές που απαιτούνται για να περιοριστεί η όχληση σε υπάρχουσες επιχειρήσεις και μια σειρά από άλλα ζητήματα ήταν από την αρχή γνωστά και αποτέλεσαν το κύριο σημείο ενστάσεων και αντιρρήσεων για τη χάραξη του συγκεκριμένου δρόμου. Το πρόβλημα παραμένει, ενώ ο χρόνος που έχει χαθεί δείχνει ότι η επιλογή ήταν τουλάχιστον ατυχής. Η σύνδεση του δρόμου στον κόμβο Ζαφείρη είναι απολύτως απαραίτητη για να μιλάμε για δρόμο που καταλήγει στην Καλαμάτα. Στην περίπτωση που, όπως φοβούνται αρκετοί, εγκαταλειφθεί μέσω της παραπομπής του στις καλένδες του μέλλοντος, χρειάζεται να βελτιωθεί ο συνδετήριος άξονας με τον αυτοκινητόδρομο του Μορέα και τον Περιφερειακό, στον οποίο θα μεταφερθεί ο κύριος όγκος της κυκλοφορίας.

Ο δρόμος Καλαμάτα – Μεθώνη αποτελούσε αίτημα της προπερασμένης δεκαετίας. Προχωρά με μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις, επί του αντιθέτου, διαβεβαιώσεις και τις εκπτώσεις που έγιναν στο όνομα της ταχύτητας και του κόστους. Φαίνεται όμως πως κινδυνεύει να έχει «σχήμα μπουκαλιού». Το ξεμπλοκάρισμα των όποιων εκκρεμοτήτων και η διασφάλιση, εντός χρονοδιαγράμματος, του συνόλου του δρόμου όπως προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση είναι το ελάχιστο που απαιτείται. Κάποια πράγματα δεν είναι, δυστυχώς, αυτονόητα και διασφαλισμένα.

