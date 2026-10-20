Από τη δήθεν αγανάκτηση στη μαφιόζικη απειλή

Οι απειλές κατά της ζωής και η χυδαία εξύβριση της Διευθύντριας της Πολεοδομίας Καλαμάτας μέσω ανώνυμης επιστολής, από κάποιον που δηλώνει ιδιοκτήτης οικοπέδου που θέλει να χτίσει στη Μάνη, δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να περάσει έτσι. Δεν είναι δηλαδή άλλη μια ιστορία της γνωστής ψευτομαγκιάς που ευδοκιμεί σε μεγάλες δόσεις στα social media. Η συγκεκριμένη επιστολή στάλθηκε με τον παραδοσιακό βέβαια τρόπο, αλλά έχει όλη την τοξικότητα που συναντά κάθε πρόσωπο καθημερινά στο διαδίκτυο.

Οι απειλές ποτέ δεν ξέρεις πότε μένουν στα λόγια και πότε είναι πραγματικές. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει δηλαδή αν πρόκειται για κάποιον διαταραγμένο αδίστακτο που θα προβεί στις ενέργειες που δηλώνει. Το αστυνομικό δελτίο είναι άλλωστε γεμάτο από τέτοιες ιστορίες, και βέβαια δεν πάει καιρός που υπάλληλος δέχτηκε δολοφονική επίθεση για πολεοδομικά ζητήματα στη Μύκονο. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε την άλλη τραγική ιστορία στην Εφορία της Κοζάνης, που στοίχισε τη ζωή σε ένα υπάλληλο και σακάτεψε δύο που βρέθηκαν στον δρόμο του δολοφόνου.

Με δύο λόγια, δεν αρκούν οι καταδίκες και η έκφραση συμπαράστασης στη διευθύντρια και τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας χρειάζονται μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η σύλληψη του επιστολογράφου και η παραδειγματική του τιμωρία θεωρούμε πως είναι το ελάχιστο που απαιτείται για ένα κράτος που προστατεύει τους λειτουργούς του. Είναι ζήτημα τιμής η εξιχνίαση της υπόθεσης και η παραδειγματική τιμωρία, για να σταλεί το μήνυμα ότι κανένας δεν μπορεί να απειλεί και να εκβιάζει κρυμμένος στην ανωνυμία ή και δημόσια στο διαδίκτυο, το τηλέφωνο ή ακόμα και στους διαδρόμους των υπηρεσιών.

Οι φωνές στους διαδρόμους, οι κατάρες μπροστά από τα γκισέ και τα χτυπήματα της πόρτας στις υπηρεσίες δεν είναι κανονικότητα. Είναι η κυρίαρχη λογική του «αν δεν φωνάξεις, δεν θα βρεις το δίκιο σου» και αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί που υπομένουν τους κάθε μορφής τραμπουκισμούς είναι ουσιαστικά απροστάτευτοι. Αν ο κάθε «μάγκας» που έψαχνε το δίκιο του προπηλακίζοντας περνούσε ένα 24ωρο στο αυτόφωρο, αυτεπάγγελτα και με ευθύνη αρμοδίου οργάνου της κάθε υπηρεσίας, θα ήταν προφανώς διαφορετικά τα πράγματα. Οι φωνές και οι απειλές είναι το πρώτο στάδιο για να φτάσουμε στα υπόλοιπα.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει και η χώρα θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει κανόνες αυστηρούς και ξεκάθαρους για όλους. Οι τραμπούκοι και οι κάθε μορφής «μάγκες» δεν μπορεί να μην έχουν συνέπειες των πράξεών τους, ενώ οι «κουκουλοφόροι» που εκβιάζουν και απειλούν με δολοφονίες θα πρέπει να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και να τιμωρούνται παραδειγματικά με εγκλεισμό για σωφρονισμό. Να τελειώνει το καλαμπούρι της ανοχής στον κάθε δήθεν αγανακτισμένο!

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