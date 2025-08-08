Αξιοποίηση του Ιστορικού Κέντρου με σχέδιο και μελέτη

Την αφορμή για το σημείωμα μου την έδωσε συμπολίτης μας, που επέκρινε τη δημοτική αρχή Καλαμάτας για αδιαφορία και απαξίωση του Ιστορικού Κέντρου. Επεσήμανε ότι γίνονται αναπλάσεις, μπαίνουν κυβόλιθοι στο οδόστρωμα και αλλάζει η εικόνα σε δρόμους στο κέντρο της πόλης, γύρω από την πλατεία. Και όλα αυτά, ενώ το Ιστορικό Κέντρο παραμένει εγκαταλελειμμένο, ίδιο και απαράλλαχτο τα τελευταία χρόνια, με δρόμους με άσφαλτο που κυκλοφορούνται κανονικά από οχήματα, παρά το γεγονός πως η περιοχή είναι ελκυστική και μαζεύει κόσμο όλο τον χρόνο, ακόμα και το καλοκαίρι.

Ο άνθρωπος μας θύμισε ότι έγιναν αναπλάσεις στην περιοχή με αμφίβολο αποτέλεσμα, στην πλατεία Υπαπαντής και στην πλατεία και την οδό 23ης Μαρτίου, που είχαν δρομολογηθεί από τη δημοτική αρχή Νίκα.

Το Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας αξίζει ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Όμως ό,τι γίνει και αποφασιστεί, πρέπει να γίνει με σχέδιο, πλάνο και πρώτα απ’ όλα μελέτη κυκλοφοριακή, που θα καθορίζει το σοβαρό ζήτημα της στάθμευσης. Ήδη με τις αναπλάσεις που έγιναν, χάθηκαν δεκάδες θέσεις στάθμευσης και το βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα (με ελεγχόμενη και με εισιτήριο) και το νότιο (ελεύθερο) της Κεντρικής Αγοράς δεν επαρκούν. Το Ιστορικό Κέντρο ασφυκτιά και η δημοτική αρχή οφείλει να βρει λύσεις. Να αναζητήσει νέες θέσεις στάθμευσης και να αξιοποιήσει το βόρειο πάρκινγκ της ΚΑΚ, που εξυπηρετεί όσο μπορεί το Ανοιχτό Θέατρο. Αλλά και αυτό δεν φτάνει.

Το Ιστορικό Κέντρο πρέπει να αναπλαστεί και να πεζοδρομηθεί, όχι προσωρινά και αποσπασματικά, όπως έγινε τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021. Με οργανωμένο σχέδιο και συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη, που πρέπει επιτέλους να δρομολογηθεί. Μελέτη που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία στην πόλη και στην Παραλία και θα αποτρέπει την είσοδο των αυτοκινήτων στο κέντρο. Μια μελέτη με αυτή την κατεύθυνση οφείλει να δρομολογήσει η δημοτική αρχή, για να αξιοποιήσει και να αναδείξει όπως πρέπει το Ιστορικό Κέντρο, πεζοδρομημένο στο σύνολό του.