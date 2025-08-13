«Εκεχειρία που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο»

Για πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια σε αυτήν τη στήλη δεν θα καταπιαστώ με τοπικό θέμα, αλλά με ένα ζήτημα, το Παλαιστινιακό, που συγκλονίζει τον κόσμο.

Από τη χθεσινή ειδησεογραφία, τρεις αναφορές που πρέπει να τονιστούν:

«Η Ισπανία απομάκρυνε τους τελευταίους μήνες 44 τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά από τη Γάζα, όπως και περίπου 100 συγγενείς τους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. “Η ισπανική κυβέρνηση ολοκλήρωσε με επιτυχία τέσσερις επιχειρήσεις εκκένωσης 44 τραυματισμένων ή άρρωστων παιδιών από τη Γάζα, όπως και περίπου 100 συγγενών τους”, εξηγεί το υπουργείο Μετανάστευσης σε ένα δελτίο Τύπου, μια διαδικασία που διήρκεσε πολλούς μήνες.

“Η οργάνωση και η εκτέλεση αυτών των αποστολών πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις και χώρες συμμάχους για τη μεταφορά από ασφαλή σημεία εκτός της εμπόλεμης ζώνης”, ανέφερε το υπουργείο. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα σε ολόκληρη την Ισπανία προκειμένου να λάβουν φροντίδα. Αυτά τα πρόσωπα θα μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί άσυλο, συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου».

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 148 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο πιο υψηλός μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί έως τώρα».

Από τη χθεσινή κοινή δήλωση υπουργών Εξωτερικών 27 χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας: «Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να παράσχει άδεια για όλες τις διεθνείς αποστολές βοήθειας των ΜΚΟ και να αποδεσμεύσει τους βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς από τη λειτουργία τους. Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους ανθρωπιστικούς εταίρους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία στα σημεία διανομής και οι πολίτες, οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε μια εκεχειρία που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα η βοήθεια στη Γάζα από ξηράς».