Το σοβαρό πρόβλημα κίνησης και πρόσβασης ακόμα και των ασθενοφόρων, που προκαλείται με τα όμβρια και τα φερτά υλικά στον δρόμο, στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε καιρικά φαινόμενα ακόμα και μέτριας έντασης, τονίστηκε χθες στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) του δήμου. Το επεσήμαναν, εκφράζοντας την αγωνία και την ανησυχία τους, οι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ. “Καλύπτονται τα κράσπεδα και κινούμαστε στα τυφλά”, σημείωσε ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ και παρατήρησε πως πρόβλημα με όμβρια και φερτά υλικά καταγράφεται και λίγο πιο πριν, στον εθνικό δρόμο μπροστά από τον υποσταθμό της ΔΕΗ στον Αντικάλαμο.

Υπάρχει λόγος, γνωστός και σοβαρός, για τις προβληματικές αυτές καταστάσεις ντροπής που αφορούν τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται εδώ και χρόνια. Είναι τα δύο αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο, που δρομολογήθηκαν μετά τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016. Ξεκίνησαν με στόχο να ολοκληρωθούν το 2018 και το 2019, αντίστοιχα, αλλά σταμάτησαν και τα έργα, όπως έχουν γίνει, χρόνια μετά δεν προσφέρουν την παραμικρή αντιπλημμυρική προστασία. Το ζήτημα είναι ότι τα δύο έργα έχουν ξεχαστεί, βρίσκονται στα αζήτητα, παρότι για το ένα ολοκληρώθηκαν οι εκκρεμείς διαδικασίες απαλλοτρίωσης, που εξαιτίας τους σταμάτησε. Αναφέρονται κατά καιρούς, θίγονται σε ερωτήσεις συμβούλων της μειοψηφίας, δίνονται κάποιες αόριστες απαντήσεις από τη δημοτική αρχή, αλλά μέχρι εκεί.

Και δεν είναι το μοναδικό. Κανένα αντιπλημμυρικό έργο στον Δήμο Καλαμάτας δεν ολοκληρώθηκε, από αυτά που κουβεντιάζονταν μετά τις οδυνηρές πλημμύρες του 2016. Εννέα χρόνια μετά υπάρχει προκλητική αδιαφορία για τα αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν.

Ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά και με υπευθυνότητα και να βάλει σε προτεραιότητα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή και το ασθενοφόρο να μην μπορεί να προσεγγίσει το Νοσοκομείο.