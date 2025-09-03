Και αν το πάρουν αλλιώς οι δημότες;

Μία ακόμα αποχώρηση μειοψηφίας σε Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσσηνίας είχαμε το απόγευμα της Δευτέρας, στη Μεσσήνη αυτή τη φορά: Λόγω του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου, που εφαρμόζεται όπως τον νομοθέτησε το υπουργείο Εσωτερικών, και της άρνησης της δημοτικής αρχής να αποδεχθεί αυτονόητες τροποποιήσεις.

Είναι η δεύτερη φορά που αποχωρεί η μειοψηφία για τον κανονισμό λειτουργίας και όσο και αν αυτό δείχνει γραφικότητα, είναι μια κίνηση που έχει δίκια. Και αυτό γιατί η δημοτική αρχή δεν αναγνωρίζει στη μειοψηφία το δικαίωμα να καταθέτει ερωτήσεις, μέχρι μία ο κάθε σύμβουλος για θέματα της επικαιρότητας, που μπορεί να απασχολούν τον δήμο και τους δημότες.

Η δημοτική αρχή συμπεριφέρεται αλαζονικά, κινείται με βάση την... αρχή “πλειοψηφία είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε”. Ακυρώνει τον ρόλο και την αποστολή της μειοψηφίας, που της έδωσε η ψήφος των δημοτών. Να ασκεί δηλαδή έλεγχο στις πράξεις και τις παραλείψεις της δημοτικής αρχής και να εκπροσωπεί τους δημότες που την ψήφισαν, εκείνους που νιώθουν στο περιθώριο του δημοτικού ενδιαφέροντος.

Η μειοψηφία δεν μπορεί να είναι φιμωμένη. Πρέπει να έχει λόγο και να ασκεί τα καθήκοντά της. Αυτό ορίζει η αυτοδιοίκηση και η δημοκρατία. Και αν ξεπερνάει τα όρια ή ακολουθεί λαϊκίστικη και προκλητική αντιπολιτευτική τακτική, κρίνεται από τους δημότες. Και θα κριθεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως θα κριθεί και η δημοτική αρχή.

Το ζήτημα είναι ότι αποχωρήσεις μειοψηφιών έχουμε και σε άλλους δήμους της Μεσσηνίας: στην Καλαμάτα, την Τριφυλία, τη Δυτική Μάνη. Ίδια αλαζονεία και αμετροέπεια και σε άλλες δημοτικές αρχές. Καθεστωτική αντίληψη και ιδιοκτησιακή νοοτροπία για τον δήμο, λες και πρόκειται για το μαγαζί τους και όχι για δημοκρατικό θεσμό, που καθορίζεται από τη λαϊκή ετυμηγορία και κυριαρχία.

Αλήθεια, δεν σκέφτονται οι δήμαρχοι και οι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής που αδιαφορούν και ειρωνεύονται τους συναδέλφους τους της μειοψηφίας, ότι μπορεί να το πάρουν αλλιώς οι δημότες και να τους στείλουν στη μειοψηφία; Και τότε να είναι αυτοί που δεν θα έχουν λόγο και φωνή;