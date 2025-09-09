Νέα αγνόηση των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή της. Ένας θεσμός που παραδοσιακά έχει και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς ο εκάστοτε πρωθυπουργός προβαίνει σε εξαγγελίες μέτρων, ενώ την επόμενη ημέρα είθισται να παραχωρείται συνέντευξη Τύπου.

Έτσι και φέτος, την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου παρόντες ήταν αρκετές δεκάδες δημοσιογράφοι από όλη τη χώρα περιμένοντας να υποβάλουν ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό. Σε μία διαδικασία που διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες, δόθηκε η δυνατότητα να υποβληθούν και να απαντηθούν 44 ερωτήσεις, εκ των οποίων μόνο μία δόθηκε σε περιφερειακή εφημερίδα και ακόμα μία σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους αναφορικά με την αγνόηση των μέσων ενημέρωσης της ελληνικής περιφέρειας, οι εκπρόσωποι των οποίων έκαναν εκατοντάδες χιλιόμετρα, για να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη και να καλύψουν διά ζώσης την ομιλία, αλλά κυρίως τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού. Τι νόημα έχει λοιπόν οι δημοσιογράφοι να ταξιδεύουν, για να λάβουν μέρος διαδραστικά στη διαδικασία και γιατί να μην κάθονται στην άνεση του γραφείου τους και να παρακολουθούν τηλεοπτικά τη συνέντευξη;

Ο ελάχιστος χρόνος που δόθηκε στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή αντιδράσεις, κάποιες εκ των οποίων αποτυπώθηκαν σε επίσημες ανακοινώσεις φορέων. Έχει έρθει η ώρα να γίνουν αλλαγές στη διαδικασία, ώστε να υπάρχει μία δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των ερωτήσεων και του χρόνου στους δημοσιογράφους κεντρικών και περιφερειακών μέσων. Οι συνάδελφοι του κέντρου άλλωστε έχουν εκ των πραγμάτων πολύ περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης με τον πρωθυπουργό.

Για την ιστορία, η «Ε» είχε υποβάλει αίτημα για ερώτηση στον πρωθυπουργό, η οποία επρόκειτο να ήταν η εξής: «Πριν περίπου 1,5 μήνα εγκαινιάσατε τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, που στα τέλη Νοεμβρίου παραδίδεται στο σύνολό του. Πότε να περιμένουμε ανακοινώσεις για την τύχη του δρόμου Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον παραχωρησιούχο;».