Οι αυτοδιοικητικοί οφείλουν να πουν όχι στο υπουργείο

“Ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε όχι στις αποφάσεις του υπουργείου;” αναρωτήθηκε αντιδήμαρχος Καλαμάτας, την περασμένη Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση για το ψήφισμα κατά της ποδηλατικής διαδρομής στο σιδηροδρομικό δίκτυο Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα. Όμως υπερψήφισε -κάνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις για νέα χάραξη και κανονικοποίηση της γραμμής, για να είμαστε δίκαιοι- το ψήφισμα που πρότεινε ο δήμαρχος Καλαμάτας και το οποίο αμφισβητούσε και ακύρωνε τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος για δημιουργία ποδηλατόδρομου στο ιστορικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου.

Υπενθυμίζουμε το ψήφισμα που ψηφίστηκε ομόφωνα: “Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Με αφορμή τη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την εκπόνηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ψηφίζει:

Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία του για τους εν κρυπτώ προωθούμενους σχεδιασμούς, απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης και σχετικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. Το Δ.Σ. Καλαμάτας, επίσης, ενώνει τη φωνή του με δήμους και φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο κοινό αίτημα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στο υφιστάμενο δίκτυο”.

Άρα, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αντέδρασε και είπε όχι στο υπουργείο Περιβάλλοντος, στην απόφαση και τον σχεδιασμό του, στην προκήρυξη προμελετών 3,5 εκ. ευρώ. Και καλά έκανε. Γιατί οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης εκλέγονται από τους δημότες, για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του τόπου τους, αντιδρώντας αν χρειαστεί στις κυβερνητικές και στις επιλογές των κομμάτων στα οποία ανήκουν, όταν αυτές υπονομεύουν τα τοπικά συμφέροντα. Δεν εκλέγονται για να ακολουθούν τυφλά τις επιλογές της κεντρικής εξουσίας και του κόμματός τους που κυβερνάει, όταν προχωράει σε “εν κρυπτώ προωθούμενους σχεδιασμούς, απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης και σχετικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες”.

Όταν το υπουργείο αδιαφορεί και δεν αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες, οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης οφείλουν να πουν όχι, να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν να γίνει πράξη η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.