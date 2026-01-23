Αδιαφορία για την αντιπλημμυρική θωράκιση

Πρώτο θέμα στις ειδήσεις στα κανάλια και στα σάιτ οι πλημμύρες στην Αττική και οι καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια γυναίκα έχασε με άδικο τρόπο τη ζωή της, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της.

Για μία - δύο μέρες οι δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και παρουσιαστές - σχολιαστές θα φωνάζουν για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, που έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί και να είχαν υλοποιηθεί. Μετά το θέμα θα ξεχαστεί και θα ξανάρθει στην επικαιρότητα, αν και όταν θα εκδηλωθεί η επόμενη καταστροφή. Όλο το προηγούμενο διάστημα, καμία αναφορά, καμία φωνή, καμία προειδοποίηση προς τις αυτοδιοικητικές αρχές και τα αρμόδια υπουργεία για τους μεγάλους κινδύνους πλημμύρας και καταστροφής εξαιτίας των έργων που δεν έχουν γίνει και της αντιπλημμυρικής θωράκισης, η οποία δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Σε τοπικό επίπεδο, για μια ακόμα φορά, είμαστε τυχεροί. Η βροχή που έπεσε, σφοδρή κατά διαστήματα, δεν ήταν δυνατόν να προκαλέσει καταστροφές. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες, που προκαλούν κινδύνους, παραμένουν. Χτύπησε καμπανάκι κινδύνου σε δήμους και Περιφέρεια για τα αντιπλημμυρικά έργα, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Στον Δήμο Καλαμάτας εντάχθηκε σε πρόγραμμα της Περιφέρειας -και αυτό είναι σημαντική εξέλιξη- το αντιπλημμυρικό έργο της Ευριπίδου και μέσα στο 2026 θα δημοπρατηθεί και θα έχουμε ανάδοχο.

Εδώ, όμως, σταματούν τα καλά νέα. Γιατί τα υπόλοιπα μέτωπα προκαλούν ανησυχία. Η συνέχιση των δύο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο αγνοείται, έχει εγκαταλειφθεί. Τα πλημμυρικά φαινόμενα καλά κρατούν τις τελευταίες μέρες και η απειλή για την είσοδο στα Επείγοντα Περιστατικά του Νοσοκομείου Καλαμάτας παραμένει, εν έτει 2026.

Με το σημαντικό αντιπλημμυρικό του “Μορέα” στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο στα Γιαννιτσάνικα και στο ρέμα Κερεζένια δεν ασχολείται κανείς. Έπρεπε να έχει τελειώσει από το 2024, αλλά έχει σταματήσει λόγω απαλλοτριώσεων και κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει και θα ολοκληρωθεί.

Με τέτοια αδιαφορία ο κόσμος της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να νιώθει σίγουρος και ασφαλής.