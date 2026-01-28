Οφείλει να υπηρετεί τα συμφέροντα των δημοτών

Το θέμα του δρόμου πρόσβασης στην παραλία της Βελίκας, στα όρια με τον Ριζόμυλο, εκεί που πρόκειται να φτιαχτεί η νέα μεγάλη τουριστική μονάδα της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις σε πολίτες, κατοίκους της περιοχής. Αντιδράσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την επένδυση, καθώς όλοι συμφωνούν πως με την υλοποίηση και τη λειτουργία της η περιοχή θα αλλάξει πορεία, θα πάρει μεγάλη αξία και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.

Το ζήτημα του δρόμου δεν είναι νομικό, αλλά πολιτικό και κοινωνικό. Γι’ αυτό και θα έπρεπε να προταχθεί και να προωθηθεί από τον Δήμο Μεσσήνης. Και είναι απαράδεκτο, οι πολίτες της περιοχής να καταφεύγουν σε δικηγόρο και να στέλνουν έγγραφα κι εξώδικα για τα αυτονόητα. Για να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η αγωνία και η ανησυχία τους και πάνω απ’ όλα να γίνει πράξη το δικαίωμα του κόσμου να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.

Και αυτό οφείλει να το προωθήσει και να κατοχυρώσει ο Δήμος Μεσσήνης, η δημοτική αρχή. Είναι ανεξήγητη η στάση του δημάρχου να επικεντρώνεται στα τυπικά και στον καταργημένο δρόμο δουλείας διόδου και να μην πρωτοστατεί στην αξιοποίηση και τη θεσμοθέτηση του εναλλακτικού δρόμου, που έχει φτιάξει ήδη η ΤΕΜΕΣ, όπως θέλουν δεκάδες δημότες του.

Με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης το 2022 ξεκαθαρίστηκε ότι η για πολλά χρόνια πρόσβαση, η οποία εξυπηρετούσε και τον κόσμο, ήταν δουλεία διόδου για τους ιδιοκτήτες των γειτονικών κτημάτων και αυτοδίκαια καταργήθηκε.

Ομως, σε κείνη τη συνεδρίαση οι μελετητές της ΤΕΜΕΣ αποδέχθηκαν το δικαίωμα των πολιτών και την υποχρέωσή τους να εξασφαλίσουν εναλλακτικό δρόμο πρόσβασης στην παραλία, στα ανατολικά. Και η εταιρεία έχει προχωρήσει ήδη στη διάνοιξή του.

Αυτόν τον δρόμο οφείλει να βελτιώσει και να κατοχυρώσει η δημοτική αρχή Μεσσήνης. Και να δείξει ο δήμαρχος ότι πραγματικά αγωνίζεται για τα συμφέροντα των δημοτών του και για την ελεύθερη πρόσβασή τους προς τη θάλασσα.