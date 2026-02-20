Επιβεβλημένη ανάγκη οι οριοθετήσεις Νέδοντα και Καραμπογιά

Είναι πολύ σημαντική υπόθεση η οριοθέτηση ρεμάτων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιδιώκεται η υλοποίηση και η ολοκλήρωσή της. Και είναι τουλάχιστον προβληματικό και αρνητικό για έναν τόπο, οι οριοθετήσεις ρεμάτων να βρίσκονται σε χρόνια εκκρεμότητα.

Την αφορμή για το σημείωμα μάς έδωσε η μερική τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1085, στην περιοχή της Αγιάννας, κοντά στο ρέμα του Καραμπογιά, για να εξυπηρετηθεί ιδιοκτήτης ακινήτου και κυρίως για να μην καταργηθεί ο δρόμος πρόσβασης στο 7ο Γυμνάσιο.

Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει οριοθέτηση του ρέματος και να χρειάζεται μερική τροποποίηση, μεμονωμένη πράξη εφαρμογής για να παραμείνει ο δρόμος πρόσβασης στο σχολείο, σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή και αναπτυσσόμενη πόλη, όπως θέλει να λογίζεται η Καλαμάτα.

Πριν από χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας είχε ξεκινήσει τις οριοθετήσεις του Καραμπογιά, του Νέδοντα και του ρέματος των Αγίων Θεοδώρων στη Θουρία. Καμία από αυτές δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί οι περιπτώσεις του Νέδοντα και του Καραμπογιά εντάχθηκαν στον σχεδιασμό για την υλοποίηση του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου του Νέδοντα από τον “Μορέα”.

Το έργο αυτό, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινωνία της Καλαμάτας, ξεχάστηκε, παραπέμφθηκε στις καλένδες και κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα υλοποιηθεί.

Και στην περίπτωση της Θουρίας η οριοθέτηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ο κίνδυνος για την πρόκληση νέων καταστροφικών πλημμυρών παραμένει ορατός για το χωριό.

Στο Νέδοντα είναι επιβεβλημένη ανάγκη η οριοθέτηση. Γιατί στην επίμαχη περιοχή πάνω από τη γέφυρα στον νέο κόμβο του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου και από το Ανοιχτό Θέατρο προγραμματίζεται η μετεγκατάσταση των συνεργείων του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ και η δημιουργία του περίφημου Περιβαλλοντικού Πάρκου. Πρόκειται για ένα σημείο που η κοίτη του Νέδοντα έχει περιοριστεί προκλητικά κι επικίνδυνα και οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να τη λάβει υπόψη της, με την προοπτική να την αποκαταστήσει για περιβαλλοντικούς και για λόγους προστασίας της Καλαμάτας από τις πλημμύρες.

Για τον ίδιο λόγο είναι αδιαπραγμάτευτη και η ανάγκη οριοθέτησης του Καραμπογιά. Αμεσα, όχι στο αβέβαιο μέλλον.