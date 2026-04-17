Να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αντιπλημμυρικά

Επιτέλους, τη Μεγάλη Εβδομάδα ακούστηκαν καλά νέα για τα σημαντικά, αλλά πολύπαθα και προβληματικά αντιπλημμυρικά έργα στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε η θετική εξέλιξη για το ζήτημα των απαλλοτριώσεων στο αντιπλημμυρικό έργο του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Καλαμάτας, στα Γιαννιτσάνικα, που υλοποιεί ο “Μορέας”. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές μας, η πληρωμή των απαλλοτριώσεων, συνολικού ποσού 450.836,82 ευρώ, αναμένεται να γίνει τον Μάιο και μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ μέσα στο καλοκαίρι μπορούν να ξεκινήσουν και να προχωρήσουν οι εργασίες στο ρέμα Κερεζένια, από το τέρμα του περιφερειακού (οδός Λακωνικής) προς την Ανατολική Παραλία, στις εκβολές του. Να υπενθυμίσουμε ότι το αντιπλημμυρικό έργο έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό, καθώς οι απαλλοτριώσεις στο Κερεζένια παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το 2023 και το 2024!

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των δύο αντιπλημμυρικών έργων στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία έως και τον Αντικάλαμο (Πανεπιστήμιο - πρώην ΤΕΙ), με προτεραιότητα το δεύτερο που αφορά την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε και αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (πρώην σχολές Παπαφλέσσα) τη Μεγάλη Τρίτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για σημαντικά έργα που ξεκίνησαν με χρηματοδότηση από το υπουργείο Υποδομών κι έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2019!

Οι θετικές, μετά από πολύ καιρό, εξελίξεις δεν πρέπει να μείνουν στα λόγια, αλλά να τρέξουν στην καθημερινότητα, να γίνουν πράξη. Ο δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας οφείλουν να ανασκουμπωθούν. Στο ερχόμενο Συμβούλιο θα πρέπει να συζητηθούν οι θετικές εξελίξεις, να επισημανθούν και να κωδικοποιηθούν με ομόφωνες αποφάσεις. Να υπάρξει κινητοποίηση και πίεση προς το υπουργείο Υποδομών και τον “Μορέα”, καθώς και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε μέσα στο καλοκαίρι να επανεκκινήσει το έργο στο Κερεζένια και να δημοπρατηθεί το δεύτερο αντιπλημμυρικό στον εθνικό δρόμο. Για να ολοκληρωθούν, επιτέλους, τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, μετά τις φονικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016!