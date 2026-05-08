Ακυρώνουν τη λειτουργία των Κοινοτήτων

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, προχθές Τετάρτη, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, έθεσε και εισηγήθηκε το θέμα των υπέρογκων αυξήσεων στα τιμολόγια ύδρευσης των χωριών του Δήμου, που αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν και διαμαρτυρήθηκαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεΐκων Θανάσης Τσαούσης και κάτοικοι του χωριού, που έχουν διαμορφώσει και σχετικό κείμενο με εκατοντάδες υπογραφές. Και ζήτησαν μαζί με τις παρατάξεις της μειοψηφίας την ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ για τις υπέρογκες αυξήσεις. Η δημοτική αρχή στριμώχτηκε, πιέστηκε, αλλά τελικά απείχε κατά την ψηφοφορία και παρέπεμψε το σοβαρό αυτό στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, για να εξεταστεί και να αποφασιστεί, αν υπάρχει δυνατότητα μειώσεων και πόση είναι αυτή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεΐκων παρατήρησε ότι “από τον Δεκέμβριο είχαμε στείλει ενστάσεις ότι είναι υπέρογκες οι αυξήσεις”.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του Αντικαλάμου Δημήτρης Βεργόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με τις υπέρογκες αυξήσεις.

Μέχρι εκεί. Κανένας άλλος πρόεδρος Κοινότητας δεν έδωσε το “παρών”.

Ο Β. Τζαμουράνης μίλησε αναλυτικά για αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο που το 2026 φθάνουν το 300% και 400% και το 2029 το 446% και το 660%. Στο επαγγελματικό το 300% και το 700% και στο τιμολόγιο αγροκτημάτων το 560%.

Και αναρωτιέται κανείς, όλες αυτές οι υπέρογκες αυξήσεις αφορούν μόνο τα Λέικα και τον Αντικάλαμο; Οι άλλες Κοινότητες έχουν αντιδράσει γι’ αυτές τις αυξήσεις; Εχουν στείλει τις ενστάσεις τους, όπως έκαναν τα Λέικα, στη δημοτική αρχή; Θεωρούν ότι είναι φυσιολογικές αυξήσεις 300% και 400%; Οτι οι συγχωριανοί τους τα φέρνουν βόλτα οικονομικά και μπορούν να πληρώσουν, όσο υπέρογκες και αν είναι οι αυξήσεις; Ή μήπως δεν τις έχουν πάρει χαμπάρι;

Η εικόνα αυτή δικαιώνει όσους εκφράζουν προβληματισμούς κι ενστάσεις για τη διατήρηση και λειτουργία των Κοινοτήτων. Πρόεδροι που εκλέγονται και δένονται στο άρμα των δημοτικών αρχών και ψηφίζουν θετικά τα τεχνικά έργα Δήμων που δεν έχουν κάποιο έργο στο χωριό τους, ακυρώνουν τον ρόλο και τη λειτουργία των Κοινοτήτων.