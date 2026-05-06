Ας πάρουν πρωτοβουλία πρόεδρος και δημοτική αρχή

Να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης έναν πιο δημοκρατικό κανονισμό λειτουργίας, ζήτησε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος στη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας. Απαντώντας, ο πρόεδρος Κώστας Ξηρογιάννης είπε ότι “πάντα σας δίνω τον λόγο στην αρχή της συνεδρίασης κι έπρεπε να το εκτιμάτε”.

Χάρη κάνει ο πρόεδρος, δηλαδή, στη μείζονα μειοψηφία να της δίνει τον λόγο, να επιτελεί το καθήκον της, αυτό που της ανέθεσαν οι δημότες της Μεσσήνης και θέλει και ευχαριστώ. Και θέλει και ευχαριστώ, γιατί και με ευθύνη (μεγάλη) δική του, δεν έχει ψηφιστεί ένας αξιοπρεπής κανονισμός.

Μάλιστα, ο πρόεδρος υποστήριξε (με θράσος) ότι η αναγκαιότητα αλλαγής διαπιστώθηκε από την αρχή και κατηγόρησε τη μειοψηφία πως στη συνεδρίαση για τις αλλαγές αποχώρησε.

Ο πρόεδρος ήταν ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι ο πρότυπος κανονισμός που διαμόρφωσε το υπουργείο Εσωτερικών, δεν μπορεί να αλλάξει και πρέπει να εφαρμοστεί όπως είναι.

Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ισχύει και ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές.

Στη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου πέρυσι, η μειοψηφία αποχώρησε και πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, γιατί η δημοτική αρχή λειτουργώντας αλαζονικά, απέρριψε όλες τις τροποποιήσεις του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που πρότεινε (η μειοψηφία). Και αποδέχθηκε μόνο μία και αυτή μάλιστα, στα σημεία που την βόλευαν και την απέρριψε στο σημείο που έδινε δευτερολογία ενός λεπτού στους συμβούλους της μειοψηφίας!

Κακώς η μειοψηφία είχε αποχωρήσει τότε. Επρεπε να μείνει και κατά την ψηφοφορία να ψηφιστούν μία – μία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως ήθελε η δημοτική αρχή και όχι όλες μαζί, όπως ήθελε η ίδια.

Για να αποδειχθεί πόσες και ποιες αλλαγές άντεχε η δημοτική αρχή και αν με αυτές η μειοψηφία μπορούσε να επιτελέσει το καθήκον της.

Η δημοτική αρχή και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι αλλαγές και αν θέλουν πραγματικά Η μειοψηφία να έχει φωνή και να επιτελεί το θεσμικό της καθήκον, ας πάρουν πρωτοβουλία και ας τις προτείνουν στο Συμβούλιο. Διαφορετικά ας επαναφέρει η μειοψηφία τις προτάσεις τροποποίησης.