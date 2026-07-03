Πρώτα ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας

Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίαση της Τρίτης με τηλεδιάσκεψη, που είχε αναβολές κι εντάσεις, θα επικεντρωθώ στα θέματα που αφορούσαν τις παραχωρήσεις χώρων στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας και στον παλιό σταθμό, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Το πρώτο ήταν η εκ νέου παραχώρηση του ανωγείου χώρου του κτηρίου του παλιού σταθμού, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Μεσσηνίας για άλλα 5 χρόνια. Και το δεύτερο η ανάκληση παραχώρησης κτηρίου εντός του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας από τον Σύλλογο Αεροσφαίρισης Μεσσηνίας και η παραχώρησή του στον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η είδηση ήταν η αντίδραση του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα, που ζήτησε να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Κοινότητας – που έχει άλλωστε περιορισμένες αρμοδιότητες – και για τις δύο παραχωρήσεις, ακόμα και για το πρώτο κτήριο που ο Δήμος έχει μισθώσει από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Και το πιο σημαντικό ήταν η άποψη που υποστήριξε με ιδιαίτερη θέρμη, ότι πρώτα από όλους πρέπει να ικανοποιηθεί ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, που έχει ζητήσει από τον Δήμο χώρο για τη στέγασή του. Και πρέπει να ικανοποιηθεί, όπως επισήμανε και συμβολικά, για τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο.

Είναι ανεπίτρεπτο να έχουν μοιραστεί από τον Δήμο τόσοι – σιδηροδρομικοί - χώροι στο Πάρκο Σιδηροδρόμων και στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σε κάθε σύλλογο, πολιτιστικό και ...άσχετο ακόμα και ο πολύ δραστήριος και σχετικός σύλλογος με το τρένο, να παραμένει άστεγος κι εκτός σιδηροδρομικών τειχών.

Ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και στις παραχωρήσεις του Δήμου, δημοτικής αρχής και μειοψηφιών. Σε αυτόν πρώτα από όλους πρέπει να εξασφαλιστεί στέγη σε σιδηροδρομικό χώρο. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο η έξωση και η αδικία σε βάρος του. Αν θέλουμε να λέμε ότι ο Δήμος νοιάζεται και πασχίζει για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, οφείλει να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος του Συλλόγου που σχετίζεται και αγωνίζεται για το τρένο.