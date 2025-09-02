Οι καθυστερήσεις δεν είναι φυσικό φαινόμενο

Η ασφαλής και απρόσκοπτη υδροδότηση της Καλαμάτας είναι η σημαντικότερη υποχρέωση μιας δημοτικής αρχής. Η ύπαρξη ποιοτικού νερού όλες τις ημέρες και τις ώρες είναι απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή και την ανάπτυξη της περιοχής. Όλοι γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι ο παλιός αγωγός ύδρευσης έχει κλείσει τον κύκλο του, ενώ οι ποσότητες νερού από τις πηγές του Πηδήματος δεν επαρκούν για την υδροδότηση της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής. Για τον σκοπό αυτό είχε προωθηθεί και χρηματοδοτηθεί με πόρους από την Ε.Ε. η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, αλλά και η δημιουργία νέας δεξαμενής στην Καλαμάτα.

Το πόσο σημαντικά είναι τα συγκεκριμένα έργα φάνηκε πέρυσι μετά την κατάρρευση της εξισωτικής δεξαμενής στο Πήδημα, αλλά και την αδυναμία του συστήματος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση της Καλαμάτας. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσα από λύσεις ανάγκης και τη χρησιμοποίηση νερού από γεωτρήσεις κοντά στην Καλαμάτα. Οι λύσεις αυτές είναι βεβαίως προσωρινές, έχουν οικονομικό κόστος και παραμένουν επισφαλείς. Το σημαντικό είναι η υλοποίηση των έργων που έχουν δημοπρατηθεί, έχουν χρηματοδότηση, μαζί με την προώθηση της ενίσχυσης των νερών από το Πήδημα με αυτά από τον Άγιο Φλώρο.

Ο νέος αγωγός ύδρευσης Φ800, αλλά και η κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στον Άγιο Ιωάννη Καρβούνη, προχωρούν όμως σημειωτόν. Ειδικά ο νέος αγωγός ύδρευσης έχει μεταβληθεί σε κακόγουστο σίριαλ. Η άφιξη των σωλήνων από την Κίνα είναι το ένα ζητούμενο, ενώ η κατασκευή μέτρο-μέτρο το άλλο. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός, για να κατανοήσει ότι ο τρόπος που προχωρά το έργο είναι παράδοξος. Με αυτόν τον τρόπο δύσκολα θα ολοκληρωθεί, ενώ ο τρόπος που γίνεται η αποκατάσταση στο οδόστρωμα γεννά ερωτήματα και για τη συνολική ποιότητα του έργου.

Η δημοτική αρχή Βασιλόπουλου θα έπρεπε να έχει λάβει τα μέτρα της. Η καθυστέρηση που παρατηρείται δεν είναι φυσιολογική, ενώ ο τρόπος κατασκευής αυτών των λίγων μέτρων δεν γεννά καμία αισιοδοξία. Όταν θεωρείς ότι είναι πρόβλημα η κήρυξη ως έκπτωτου ενός εργολάβου, είναι παραίτηση από το δικαίωμά σου να εξαντλήσεις όλα τα ενδεχόμενα. Από το να σέρνεται ένα έργο 5-6 χρόνια με αβέβαιο αποτέλεσμα είναι προτιμότερο να καθυστερήσει μέσω έκπτωσης του εργολάβου και επαναπροκήρυξης. Η καθυστέρηση μπορεί να είναι η ίδια χρονικά, αλλά θα σταλεί ταυτόχρονα ένα μήνυμα σε όλους ότι δεν παίζεις και δεν εκβιάζεσαι. Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές δεν είναι φυσικό φαινόμενο και έχουν καταντήσει ανέκδοτο.

panagopg@gmail.com