Χάος και κορυφαία αποτυχία διαχείρισης

Η σύμβαση διαχείρισης του πάρκινγκ του Νέδοντα από ιδιώτη είχε λήξει από τις 21 Ιουλίου. Ο ιδιώτης δεν είχε δηλαδή καμία αρμοδιότητα και ευθύνη, ενώ δεν μπορούσε να εκδώσει αποδείξεις και να εισπράξει χρήματα. Αποτέλεσμα ήταν να μπλοκάρουν τα μηχανήματα και η διαδικασία χρέωσης και να λειτουργήσει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ένα σύστημα του τύπου «ό,τι προαιρείσθε, δώστε!». Εικόνες τριτοκοσμικές, με ουρές και ταλαιπωρία και με αρκετά -όπως αποδεικνύεται- ζητήματα για το ποιος εισέπραττε, τι απέδιδε και πού.

Το πάρκινγκ είχε λοιπόν από τις 21 Ιουλίου αυτοδίκαια περάσει στην αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος αποδείχθηκε ανήμπορος να υπερασπιστεί το περιουσιακό του στοιχείο και το συμφέρον των πολιτών. Αυτό που συνέβη στην καρδιά της τουριστικής σεζόν με τη λειτουργία του πάρκινγκ ήταν απολύτως απαράδεκτο. Στοίχισε οικονομικά και, το σημαντικότερο, ταλαιπωρήθηκαν δημότες και επισκέπτες. Πρόκειται δηλαδή για κορυφαία αποτυχία διαχείρισης ενός κρίσιμου δημοτικού πόρου.

Η δημοτική αρχή χρησιμοποιεί ως δικαιολογία ότι καθυστέρησε η έγκριση της νέας σύμβασης από το Ελεγκτικό και γι’ αυτό υπήρξε το κενό. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είναι αδύναμο και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι η έγκριση συμβάσεων στα ελεγκτικά όργανα είναι συνήθως χρονοβόρα. Μια σοβαρή διοίκηση φροντίζει να λάβει τα μέτρα της, ώστε να μην δημιουργηθεί κενό και να αντιμετωπίσει το μεσοδιάστημα μέχρι να ξεκινήσει η νέα σύμβαση. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας δεν το έπραξε και υπήρξε η συγκεκριμένη εξέλιξη. Το χειρότερο είναι ότι απέκρυψε το πρόβλημα, λειτουργώντας το πάρκινγκ σε ένα θολό καθεστώς, ενώ θα μπορούσε να περάσει στην εφαρμογή του συστήματος των καρτών για το διάστημα που υπήρχε πρόβλημα.

Το ζήτημα διαχείρισης της στάθμευσης και της κυκλοφορίας στην Καλαμάτα αντιμετωπίζεται ευκαιριακά και… κουτοπόνηρα. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από τον συγκεκριμένο χειρισμό. Τα χειρότερα είναι βεβαίως μπροστά και θα προκύψουν όταν εγκριθεί και αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα και στα δύο πάρκινγκ του Νέδοντα. Οι πολίτες θα αναγκαστούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, ενώ θα αυξηθούν οι βόλτες στους δρόμους, για να εξασφαλιστεί ελεύθερη θέση στάθμευσης. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την κυκλοφορία και τη στάθμευση· κυριαρχούν οι αυτοσχεδιασμοί και το τυχαίο. Απουσιάζει η κεντρική φιλοσοφία για τη λειτουργία της πόλης και, όταν δεν υπάρχει πολιτικό όραμα, είναι απολύτως λογικό το κενό να καλύπτεται από εξυπνάδες και κουτοπονηριές.

