Συγκλίνουμε… προς τα πίσω

Τα επίσημα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση στην Πελοπόννησο παραμένει εξαιρετικά προβληματική. Η ανάπτυξη και η αύξηση του εισοδήματος είναι κάτω από τον μέσο όρο της χώρας και έτη φωτός μακριά από εκείνον της Ε.Ε. Η όποια βελτίωση δεν κλείνει την ψαλίδα αλλά, αντίθετα, τη διευρύνει. Με δυο λόγια, μεγαλώνει η απόσταση. Αντί να συγκλίνουμε, αποκλίνουμε. Με αυτό τον ρυθμό, σε λίγα χρόνια θα είμαστε ο νότος του Νότου, το καταφύγιο των φτωχών συνταξιούχων. Αυτή είναι η προοπτική και έχουμε την αίσθηση ότι όλοι το έχουν καταλάβει, αλλά δεν μπορούν ή δεν θέλουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση.

Η αλλαγή μοντέλου απαιτεί οι τοπικοί πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες να κινηθούν διαφορετικά από αυτό που κάνουν και υπηρετούν με επιτυχία χρόνια τώρα. Το ρουσφέτι, η διευκόλυνση και η καλλιέργεια οικειότητας μέσω ευχών σε χαρές και λύπες δεν είναι πολιτική δράση αλλά αγορά ψήφων στο παζάρι. Το να τα έχεις με όλους καλά και να μη θέλεις να αλλάξεις τίποτα σε μια περιοχή που μαραζώνει και κάθε χρόνο απομακρύνεται περισσότερο από τις ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας και της Ε.Ε. αποτελεί συνειδητή επιλογή εγκατάλειψης των πάντων στη μοίρα τους.

Την ίδια ώρα επιχειρηματίες και απλοί πολίτες χρειάζεται να κατανοήσουν ότι, αν θέλουν να συνεχίσουν να ζουν τα παιδιά τους στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους, θα πρέπει να ζητήσουν αλλαγή μοντέλου. Οι μικροδιευθετήσεις και οι παρατάσεις δεν αρκούν — χρειάζονται διαφορετικά μοντέλα παντού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουν τη δυνατότητα συνένωσης για να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· διαφορετικά απλώς περιμένουν τον χρόνο αποστολής του λουκέτου. Στον αγροτικό τομέα, οι συνέργειες και οι κοινές πρωτοβουλίες χρειάζεται να ενισχυθούν προκειμένου να ξεπεραστεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα του μικρού κλήρου. Τα «αφεντικά» σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να κατανοήσουν πως πρέπει να γίνουν συνεταίροι, συνεργάτες και εργαζόμενοι για να επιβιώσουν.

Η οικονομία της περιοχής έχει ανάγκη από βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της προκειμένου να αυξηθεί το ΑΕΠ και το εισόδημα των κατοίκων της. Όσο αυτό καθυστερεί, θα διαπιστώνουμε όλοι ότι κάθε πέρυσι ήμασταν καλύτεροι. Δυστυχώς κάποια πράγματα αλλάζουν δύσκολα και μάλλον θα πρέπει να πιάσουμε πάτο για να υπάρξει αναστροφή. Η αλλαγή μοντέλου προφανώς θα γίνει από επόμενες γενιές, μιας και η δική μας είναι φανερό ότι δεν θα καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω που απαιτεί η εποχή.

