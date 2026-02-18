Μια χώρα που θα λειτουργεί… σεζόν

Οι διαμαρτυρίες για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου επανέφεραν στην επικαιρότητα τη ζωή στην επαρχία. Την πραγματική ζωή — όχι αυτή που κάποιοι «βλέπουν» στη φεγγαρόλουστη ακροθαλασσιά τον Αύγουστο. Η επαρχία αδειάζει γιατί η ζωή σε αυτήν είναι δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη. Πώς να ζήσει κάποιος στη Μάνη όταν, για να αντιμετωπίσει ένα θέμα υγείας, θα πρέπει με ίδια μέσα να φτάσει στην Καλαμάτα και, αν δεν είναι κάτι απλό, να διακομιστεί στη συνέχεια στην Αθήνα;

Γιατί να πάει να δουλέψει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής στο Κέντρο Υγείας της Μάνης αν δεν πάρει περισσότερα χρήματα για να καλύψει τα καθημερινά έξοδα μετακίνησης; Δεν πρόκειται να ζήσει μόνιμα εκεί, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και για πολλούς άλλους που συγκροτούν την καρδιά του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει και κανένας νέος επιστήμονας δεν πρόκειται να επιλέξει να ζήσει στον «παράδεισο» του αυγουστιάτικου καλοκαιριού, γιατί υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορεί να τις καλύψει η ησυχία της υπαίθρου.

Ακόμα και οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν με την ανάπτυξη του διαδικτύου και τη διασύνδεση που αυτό έφερε διαψεύστηκαν. Οι νέοι επιστήμονες αλλά και οι απλοί εργαζόμενοι προτιμούν τις συνθήκες «ζούγκλας» στις μεγαλουπόλεις της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου από τη θαλπωρή «ευλογημένων» τόπων.

Να σημειώσουμε, για όσους δεν το θυμούνται, ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας, για να μπορέσει να στελεχωθεί με ιατρικό προσωπικό, έχει χαρακτηριστεί άγονο. Αντιλαμβάνεται έτσι αμέσως ο καθένας ότι το Κέντρο Υγείας στη Μάνη, για να μπορέσει να στελεχωθεί, θα πρέπει να οπλιστεί με επιπρόσθετα κίνητρα, τόσο οικονομικά όσο και υπηρεσιακής εξέλιξης. Χρειάζεται, δηλαδή, ένα διαφορετικό πλαίσιο με θητεία και οικονομικά κίνητρα που θα κάνουν θελκτική την επιλογή ενός νέου να πάει για τρία έως πέντε χρόνια σε ένα απομονωμένο κέντρο υγείας, γνωρίζοντας ότι μετά θα μετακινηθεί όπου θέλει.

Αν αυτό δεν συμβεί, κρίσιμες υπηρεσίες στην ύπαιθρο θα παραμένουν υποστελεχωμένες και θα υπολειτουργούν μέχρι να μη χρειάζονται, γιατί δεν θα υπάρχει πλέον κανένας κάτοικος. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει δυνατότητα αναστροφής στη ραγδαία εγκατάλειψη της επαρχίας, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι, αν δεν επαναπροσδιοριστούν οι προτεραιότητες, σύντομα θα ασχολούμαστε με την εποχική κάλυψη των αναγκών, με τα πάντα να λειτουργούν σε… σεζόν.

