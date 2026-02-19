Ανάγκη αντικαταστάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, αντιλαμβανόμενος — έστω με καθυστέρηση — ότι είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου η αντίληψη της καθαίρεσης εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου για λόγους συμπεριφοράς στο βουλευόμενο όργανο, «άδειασε» τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απολύτως λογική αντίδραση, γιατί το τι λέει και πώς το λέει κάθε εκλεγμένος στο Κοινοβούλιο, στο δημοτικό συμβούλιο και σε κάθε εκλεγμένο όργανο είναι αναφαίρετο δικαίωμά του και κρίνεται από τους ψηφοφόρους του. Αν ο λόγος του είναι προκλητικός ή συκοφαντικός, αυτό είναι δουλειά των δικαστηρίων, στα οποία μπορεί να προσφύγει όποιος θεωρεί ότι θίγεται. Άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες ζούμε σε κεντρικό επίπεδο ένα εξόχως απολαυστικό σίριαλ ανταλλαγής μηνύσεων μεταξύ εκλεγμένων στο Κοινοβούλιο.

Η πολιτική ζωή και η αντιπαράθεση, ακόμα και σε ένα δημοτικό συμβούλιο, προφανώς δεν μπορεί να μεταφερθεί στα δικαστήρια. Τα πάντα μπορούν να απαντηθούν και να λεχθούν και οι πολίτες καταλαβαίνουν ποιος λέει τι και αντιλαμβάνονται ποια είναι η αλήθεια και ποια τα ψέματα. Τον διάλογο και την αντιπαράθεση, ακόμα και την ακραία, δεν τη φοβάται το δίκιο και η αλήθεια. Ο περιορισμός και η φίμωση είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί οι κανόνες συμπεριφοράς και «ορθού λόγου» αυτό που πλήττουν στο τέλος της ημέρας είναι η δημοκρατία. Είναι δε εντελώς παράδοξο να ζητούν «προστασία» όσοι κατέχουν την εξουσία και την απόλυτη πλειοψηφία σε όργανα και μηχανισμούς.

Ο δήμαρχος ορθά αντιλαμβάνεται το προβληματικό της πρωτοβουλίας του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, αλλά αφήνει τη διαπίστωσή του στη μέση. Έχουμε την αίσθηση ότι, μετά από όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο δημοτικό συμβούλιο, με την αδυναμία να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία και να υπάρχει μια ισορροπία στις συνεδριάσεις, ο πρόεδρος θα πρέπει να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για όλες τις θέσεις και αυτό δεν είναι κακό. Ενδεχομένως ο σημερινός πρόεδρος να είναι εξαιρετικός ως επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας ή για κάποια άλλη θέση αντιδημάρχου — υπάρχουν άλλωστε πολλές. Η μετακίνησή του είναι βέβαιο ότι θα δώσει τη δυνατότητα να επανεκκινήσει η διαδικασία στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Το δημοτικό συμβούλιο είναι χώρος ανταλλαγής απόψεων αλλά και αντιπαράθεσης. Τα πάντα χωρούν και σε όλα μπαίνουν όρια, αρκεί να μπορείς να τα θέτεις δείχνοντας στην πράξη ότι κρατάς ίσες αποστάσεις και σέβεσαι τους πάντες, ακόμα και αυτούς που δεν συμπαθείς.

