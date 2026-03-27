Προκλητική ψηφιακή κοροϊδία των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει το ψηφιακό εργαλείο Gov Agri-Wallet, για να πιστοποιείται η είσοδος του αγρότη στο χωράφι, οι αγρότες ταλαιπωρούνται σε ουρές, για να συντάξουν το ελαιοκομικό μητρώο. Γιατί η ψηφιακή εποχή μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να ταυτοποιείται η παρουσία του αγρότη στο χωράφι, αλλά δεν υπάρχει «εργαλείο» που να καταμετρά τα δέντρα και να συντάσσει το ελαιοκομικό μητρώο. Αυτά πρέπει να μετρηθούν ένα - ένα και να ελεγχθούν σχολαστικά με τον παλιό τρόπο, με έναν υπάλληλο να καλείται να παραλάβει χιλιάδες αιτήσεις και τους ταλαιπωρημένους αγρότες να περιμένουν υπομονετικά ώρες στην ουρά!

Το ελαιοκομικό μητρώο είναι η νέα ταλαιπωρία για όσους κατέχουν αγροτική γη. Κανένα ψηφιακό μυαλό δεν χρησιμοποιήθηκε για την απλοποίηση της διαδικασίας. Δεν οργανώθηκε καν η δυνατότητα να κλείνονται ψηφιακά ραντεβού, ώστε να μη χάνονται ώρες σε ουρές. Κανένας δεν φαίνεται να ασχολείται σοβαρά, πιέζοντας για άμεση λύση, όλοι περιμένουν κάτι να γίνει, υπολογίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί το μητρώο και έτσι θα κυλήσει ο χρόνος χωρίς παρατράγουδα σοβαρά, μόνο με την γκρίνια και τη δυσαρέσκεια όσων στήνονται στις ουρές.

Τι θα γίνει όμως αν εφαρμοστεί τελικά το ψηφιακό δελτίο μεταφοράς ελαιοκάρπου που έχει παραταθεί; Θα σπεύσουν όλοι την τελευταία στιγμή να επικαιροποιήσουν το ελαιοκομικό μητρώο και το σύστημα θα καταρρεύσει. Ακόμα και αν δεν εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής και επιλεγεί άλλος τρόπος ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου, με σύστημα ελέγχων στα ελαιουργεία, πάλι δεν θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστο μητρώο, προκειμένου να δικαιολογούνται οι ποσότητες ελαιολάδου; Όλοι βέβαια πιστεύουν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται στο περίπου και θα δούμε με μία ακόμα αναβολή το ένα ή το άλλο.

Ψηφιακές πλατφόρμες για γέλια και για κλάματα, διαδικασίες στο πόδι και εκ του προχείρου, με τους αγρότες να ταλαιπωρούνται και να πληρώνουν χρήματα, για να αντεπεξέλθουν σε παράλογες υποχρεώσεις. Δυστυχώς δεν πρόκειται για έλλειψη συντονισμού, αλλά ενδιαφέροντος. Κανένας δεν νοιάζεται πραγματικά για την παραγωγή και τους ανθρώπους της. Τους αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τους ταλαιπωρούν και τους περιπαίζουν -και αυτό είναι το χειρότερο.

Η σύνταξη ελαιοκομικού μητρώου και η αποσαφήνιση των διαδικασιών δεν είναι κάτι που μπορεί να περιμένει. Απαιτείται άμεσα να δοθεί οριστική λύση, με σεβασμό στους ανθρώπους της υπαίθρου και τις ανάγκες τους. Αρκετά με την ψηφιακή και αναλογική κοροϊδία.

