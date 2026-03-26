Αξιολόγηση αλά καρτ στον Δήμο Καλαμάτας

Ο δήμαρχος Καλαμάτας έχει δίκιο όταν επισημαίνει ότι την αξιολόγηση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των δήμων την κάνουν οι πολίτες. Θα πρέπει, όμως, να εξηγήσει γιατί εδώ και κάποια χρόνια πληρώνει τη συμμετοχή σε διάφορες διαγωνιστικές εκδηλώσεις με βαρύγδουπους τίτλους, προκειμένου να επιστρέψει στην Καλαμάτα και να επιδείξει μια αγκαλιά μετάλλια, για να υπογραμμίσει στη συνέχεια πόσο καλά και πρωτοποριακά πηγαίνουν τα πράγματα στον δήμο. Αφού, λοιπόν, την αξιολόγηση την κάνουν οι πολίτες και γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι νόημα έχουν οι «χρωματιστές χάντρες» που κατακτώνται και παρουσιάζονται υπερηφάνως; Δεν περιμένουμε, βέβαια, απάντηση, καθώς είναι προφανές ότι την αξιολόγηση των πολιτών ο δήμαρχος τη χρησιμοποιεί ως επιχείρημα, για να καλύψει την κραυγαλέα αποτυχία του δήμου στην αξιολόγηση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η μη αποστολή στοιχείων από τον δήμο στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί επιλογή που αποτυπώνει έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Υπάρχει χρόνος και μέριμνα για συμμετοχή σε πολλά και διάφορα, αλλά «παράπεσε» η υποχρέωση για τη συμπλήρωση των στοιχείων στην επίσημη αξιολόγηση του κράτους. Θα είχε, πάντως, ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι θα προέκυπτε αν είχαν σταλεί όλα τα στοιχεία και ποια θέση θα καταλάμβανε ο Δήμος Καλαμάτας στην πανελλήνια κατάταξη. Οι πολίτες, προφανώς, θα είχαν καλύτερη δυνατότητα να αξιολογήσουν δημοτικές αρχές και πρόσωπα, όταν διαθέτουν εικόνα βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα, σε σύγκριση με άλλους αντίστοιχους δήμους και όχι σε ό,τι καλλιεργείται με επιδέξιο τρόπο. Υπάρχει, τέλος, σε όλη αυτή την ιστορία και η πολιτική διάσταση.

Ο Κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί κυβερνητική πολιτική με ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο. Ο δήμαρχος Πατρέων, που πρόσκειται στο ΚΚΕ και πιστεύει στην αδιαμεσολάβητη αξιολόγηση του λαού, επιλέγει συνειδητά να μη συμμετέχει στη διαδικασία του υπουργείου και της κυβέρνησης. Ο δήμαρχος Καλαμάτας, όμως, που απολαμβάνει τη στήριξη της Ν.Δ. και σε μεγάλο βαθμό της οφείλει την εκλογή του, δεν μπορεί να ξεχνά ούτε να παραλείπει να συμμετέχει σε κεντρικές πολιτικές επιλογές της παράταξής του. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της μέτρησης παρουσιάστηκαν με πανηγυρικό τρόπο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η απόσταση από κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων γεγονότων στο εσωκομματικό πεδίο, δείχνει ότι κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται και δεν παραλείπονται τυχαία. Υπάρχει, δηλαδή, και μια εσωκομματική διάσταση, τα αποτελέσματα της οποίας θα καταγραφούν στο μέλλον.

