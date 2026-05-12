Υπνοβατώντας προς τη νέα κρίση

Στο 5,4% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τη Eurostat, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% τον Απρίλιο του 2026, από 2,6% τον Μάρτιο. Στην Ελλάδα έχουμε έτσι πληθωρισμό που τρέχει πολύ πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, τη στιγμή που, ως γνωστόν, έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ε.Ε., ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία.

Χαμηλοί μισθοί και υψηλός πληθωρισμός καθορίζουν τη δύσκολη καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα μπει ως κερασάκι στην τούρτα η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, τα οποία θα επιβαρύνουν τα στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια. Το οικονομικό κλίμα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα αρνητικό, σε μια διεθνή συγκυρία προβληματική και χωρίς καμία σταθερά.

Η εκρηκτική άνοδος του πληθωρισμού έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό. Η κυβέρνηση δεν δείχνει να μπορεί να δράσει αποτελεσματικά, παρακολουθώντας ουσιαστικά την αγορά να κινείται με τους δικούς της ρυθμούς. Τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα ενοίκια αλλά και τα τρόφιμα σέρνουν τον χορό των ανατιμήσεων, οι οποίες όλοι πιστεύουν ότι θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες, δημιουργώντας στην κυριολεξία εφιαλτικές συνθήκες για τα νοικοκυριά αλλά και πρόβλημα στον τουρισμό.

Η άνοδος του πληθωρισμού αφαιρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τον τουρισμό. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ακριβό προορισμό την ώρα που όλη η Ευρώπη - από όπου προέρχεται και ο κύριος όγκος των τουριστών στη χώρα - πλήττεται από την ακρίβεια και την οικονομική κρίση. Τουριστικοί προορισμοί όπως η Μεσσηνία, που στηρίζονται επιπρόσθετα στον εγχώριο τουρισμό, έχουν έναν ακόμα λόγο να ανησυχούν, μιας και ο επισκέπτης του Σαββατοκύριακου έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται, κάτι που, αν δεν αλλάξει κάτι ειδικά στα καύσιμα, θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από τη χώρα και την τοπική οικονομία είναι απειλητικά. Οι αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία της καθημερινότητας δημιουργούν δυσφορία και οδηγούν σε πολιτική κρίση. Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια κάθε σταθεράς στην οικονομία, την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Έχουμε την αίσθηση ότι για μια ακόμα φορά υπνοβατούμε, όπως και το 2009, προς την καταστροφή, θεωρώντας ότι έχουμε θωρακισμένη οικονομία και με πολιτική αυταρέσκεια ότι ελέγχονται οι εξελίξεις. Φοβούμαστε ότι θα αναγκαστούμε να ζήσουμε εκ νέου μια δραματική πτώση από τα σύννεφα.

