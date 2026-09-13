Το βήμα της ΔΕΘ δεν έδωσε δυναμική

Η παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν φαίνεται να δημιούργησε ώθηση στην κυβέρνηση που να οδηγεί στον διακηρυγμένο στόχο της αυτοδυναμίας. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά και σίγουρα δεν δημιούργησαν δυναμική. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν έκαναν γκέλ στους πολίτες, ενώ δεν διατυπώθηκε ένα ελπιδοφόρο αφήγημα για το μέλλον. Η αυτοδυναμία για να αποφευχθεί η ακυβερνησία δεν είναι κάτι καινούργιο ως επιχείρημα, δεν φαίνεται όμως να φοβίζει και υπολείπεται του αιτήματος που ζητεί πολιτική αλλαγή, γιατί θεωρεί ότι 8 χρόνια στην εξουσία είναι αρκετά και ότι είχε να δώσει η συγκεκριμένη ομάδα το έδωσε.

Θετικό αποτύπωμα δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις ούτε στην παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ υπάρχει μάλλον αρνητικός απολογισμός, γιατί οι επεξηγήσεις των επεξηγήσεων για τα χρυσαφικά και τις θυρίδες δημιουργούν επιθεωρησιακό θόρυβο. Το σημαντικότερο, δεν έμεινε κάτι που να συγκροτεί μια ελπιδοφόρα εναλλακτική για την επόμενη ημέρα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η τετράωρη προχθεσινή συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα δεν έβγαλε είδηση άξια σχολιασμού, ενώ συνέπεσε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και δεν έπαιξε ούτε μερικά λεπτά ως κεντρικό θέμα σε ενημερωτικά σάιτ και τηλεόραση.

Μένουν βεβαίως και οι παρουσίες των υπόλοιπων κομμάτων -και κυρίως του ΠΑΣΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο -για να ολοκληρωθεί η εμφάνιση των αρχηγών στη ΔΕΘ, αλλά φαίνεται πως ο συγκεκριμένος σταθμός δεν θα φέρει συνταρακτικές ανατροπές. Στον τελικό απολογισμό θα υπάρχουν προφανώς κερδισμένοι και χαμένοι, γιατί ακόμα και οι τάσεις που θα δημιουργηθούν μπορεί να αποδειχτούν κρίσιμοι παράγοντες διαμόρφωσης του πολιτικού κλίματος στη συνέχεια.

Οι δημοσκοπήσεις και το γενικότερο κλίμα δεν αφήνουν περιθώρια στον Πρωθυπουργό για εκλογές πριν την άνοιξη, και όλα δείχνουν ότι αυτές θα είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συνταγματικής προθεσμίας. Θα το πάει μέχρι τέλους ελπίζοντας σε γεγονότα που θα διαμορφώσουν ευνοϊκή συγκυρία και θα δίνουν πιθανότητες στον ίδιο για διεκδίκηση αν όχι αυτοδυναμίας, συγκρότησης κυβέρνησης με τον ίδιο πρωθυπουργό. Αυτό το σενάριο σήμερα δεν υπάρχει και αυτό είναι που θα καθορίζει τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ένιωσε την ανάγκη να τονίσει ότι Πρωθυπουργός, ακόμα και σε κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, αλλά γνωρίζει ότι αυτό δεν πρόκειται να τηρηθεί, γιατί εκτός από τον αρχηγό, στα κόμματα υπάρχουν και οι βουλευτές που θέλουν να γίνουν υπουργοί και τα κομματικά στελέχη που δεν θέλουν να χάσουν καρέκλες στον κρατικό μηχανισμό. Με άλλα λόγια, υπάρχουν ισχυρότερες δυνάμεις από τον αρχηγό, που μπροστά στον κίνδυνο απώλειας της εξουσίας πολύ εύκολα δείχνουν την έξοδο από την αρχηγία και την πρωθυπουργία.

Πάνω στο ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός μετά τις εκλογές στήνεται πλέον ένα σκληρό παιχνίδι στον χώρο της κεντροδεξιάς και αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει έναν σκληρό εμφύλιο με εσωκομματικά χαρακτηριστικά, ο οποίος θα μεταφερθεί στους ψηφοφόρους, αλλά είναι δύσκολο πλέον να το αποφύγει. Η στοχοποίηση του ίδιου και του «συστήματος Μαξίμου» παίρνει χαρακτηριστικά ενοποίησης του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων και, το σημαντικότερο, δημιουργείται αφήγημα διαλυτικό για την κεντροδεξιά παράταξη. Το «δεν θα χάσουμε την εξουσία αν αλλάξουμε αρχηγό και μελλοντικό πρωθυπουργό είτε πριν είτε μετά τις εκλογές» φαίνεται πως ακούγεται όλο και περισσότερο, κάτι που θα ενταθεί το επόμενο διάστημα και όσο φτάνουμε κοντά στις κάλπες.

Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ προσπάθησε να εκπέμψει ένα μήνυμα σταθερότητας και σοβαρότητας τόσο με τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και με τα διλήμματα που διατύπωσε. Δεν κατάφερε όμως να απαντήσει γιατί κάποιος να τον ξαναψηφίσει. Το επιχειρήματα «οι άλλοι θα είναι χειρότεροι» μπορεί να φοβίζει αυτούς που έχουν να χάσουν κάτι, αλλά δεν λέει τίποτα σε όποιον τα βγάζει δύσκολα πέρα και δεν βλέπει υπαρκτή ελπίδα βελτίωσης της ζωής του. Το χειρότερο, οι πολίτες είδαν στη ΔΕΘ έναν στρατό στελεχών, συμβούλων και παρατρεχάμενων να χαριεντίζεται και να περνά καλά σε γεύματα και μαζώξεις. Στάλθηκε έτσι το μήνυμα πως η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα αφορούν τον δυσκολεμένο πολίτη και όχι την κυβερνητική και κρατική νομενκλατούρα που καλοπερνά με τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό από μόνο του εξηγεί όλα τα υπόλοιπα και καθορίζει τις μελλοντικές εξελίξεις.

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