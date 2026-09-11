Η αρχή μιας σκοτεινής περιόδου για τον αγροτικό τομέα της Μεσσηνίας 

Η συζήτηση για την εγκατάλειψη της υπαίθρου τις περισσότερες φορές γίνεται χωρίς να εξετάζονται τα οικονομικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα. Τα χωριά δεν ερήμωσαν γιατί οι άνθρωποι ευημερούσαν σε αυτά, αντίθετα, τα έβγαζαν δύσκολα πέρα, με στερήσεις και πολύ δουλειά. Τα παιδιά των αγροτών αρχικά αλλά και των Βαλκάνιων μεταναστών στη συνέχεια έφυγαν από τα χωριά αναζητώντας μια καλύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή. Όποιος αγνοεί τα οικονομικά και τα κοινωνικά δεδομένα της ελληνικής επαρχίας στήνει αφηγήματα και πρωτοβουλίες που είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Ο αγροτικός τομέας στη Μεσσηνία διανύει μια δύσκολη περίοδο. Δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο που δεν πηγαίνει καλά οικονομικά, αλλά και οι δυναμικές καλλιέργειες κηπευτικών δεν απέδωσαν οικονομικά, δημιουργώντας ανοίγματα που επηρεάζουν και την επόμενη παραγωγή. Μια κακή χρονιά στον αγροτικό τομέα έχει δυστυχώς συνέχεια με πολλαπλές επιπτώσεις, το μέγεθος των οποίων θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Ο αγροτικός τομέας εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι τις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε μπορούν να προβλεφθούν ούτε και να αποφευχθούν.

Το βασικό πρόβλημα του αγροτικού τομέα στην περιοχή είναι το μέγεθος των εκτάσεων και η διασπορά του κινδύνου. Έχουμε μικρές εκτάσεις που διαρκώς κατακερματίζονται και μία μόνο μεγάλη καλλιέργεια. Μικρός κλήρος και μονοκαλλιέργεια δεν αποτελούν απλώς κίνδυνο, αλλά τη «χρυσή συνταγή» αποτυχίας. Είναι πραγματικά θαύμα που μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ακόμα αγροτικός τομέας. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός θα πρέπει να σπάσει. Για να συμβεί όμως αυτό, απαιτείται σε πρώτη φάση ενοποίηση εκτάσεων και σε δεύτερη φάση διαφοροποίηση, για να μειωθεί ο κίνδυνος της κακής χρονιάς σε ένα προϊόν, είτε από καιρικές συνθήκες είτε από στρεβλώσεις της αγοράς.

Η ενοποίηση των εκτάσεων μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα από συνεταιριστικά - εταιρικά σχήματα είτε με συγκέντρωση μέσω εξαγορών. Στη φάση που βρισκόμαστε, τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, τόσο γιατί υπάρχουν οι αποτυχίες των συνεταιριστικών σχημάτων του παρελθόντος όσο και λόγω της συνολικότερης κουλτούρας που δυσκολεύει την κοινή δράση. Συγκέντρωση καλλιεργειών μέσω αγορών δεν είναι εφικτή, γιατί αφενός λίγοι πουλούν και αφετέρου οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει πως αν δεν αναπτυχθούν κοινές δράσεις, σύντομα θα φτάσουμε σε άναρχες πωλήσεις εγκαταλελειμμένων εκτάσεων. Το πρόβλημα είναι ότι θα περάσουμε από μια σκοτεινή περίοδο η οποία θα σημαδέψει τη μεσσηνιακή επαρχία. Βρισκόμαστε δυστυχώς στην αρχή αυτής της περιόδου.