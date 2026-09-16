Πρώτα βρείτε τα 200 εκ. ευρώ

Η πραγματική οικονομία απαιτεί επιλογές. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα παράγουμε, από πού θα προέρχεται το εισόδημα και ποιο κόστος είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε. Αυτό ακριβώς λείπει από τη συζήτηση για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στη Μεσσηνία καταγράφονται περίπου 3.400 ενεργά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με βάση τα μέσα έσοδα ανά περιοχή, ο ετήσιος ακαθάριστος τζίρος τους μπορεί να εκτιμηθεί στα 56 εκατ. ευρώ. Αν προστεθούν οι δαπάνες των επισκεπτών για εστίαση, αγορές και υπηρεσίες, η οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με αυτές τις διανυκτερεύσεις μπορεί να προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Όποιος ζητά δραστικό περιορισμό ή κατάργηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης οφείλει να εξηγήσει από πού θα αναπληρωθεί αυτό το εισόδημα. Όχι σε τριάντα χρόνια. Όχι από κάποιο θαυματουργό βιολογικό προϊόν που κάποτε θα παραχθεί, θα τυποποιηθεί και θα κατακτήσει τις διεθνείς αγορές. Αύριο το πρωί. Γιατί αύριο το πρωί πληρώνονται μισθοί, λογαριασμοί και δάνεια.

Η βραχυχρόνια μίσθωση ασφαλώς δημιουργεί προβλήματα. Το ίδιο κάνουν και τα αυτοκίνητα. Κανένας σοβαρός άνθρωπος όμως δεν προτείνει την κατάργηση των αυτοκινήτων επειδή προκαλούν τροχαία, ρύπανση και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θεσπίζονται κανόνες ώστε να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες χωρίς να καταργείται η δραστηριότητα. Η βραχυχρόνια μίσθωση δημιουργεί εισόδημα και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο χιλιάδων νοικοκυριών. Βρέθηκε όμως στο στόχαστρο κάθε λογής κρατικοδίαιτων, επειδή ο «ξενοδόχος της διπλανής πόρτας» χαλάει τον βολικό μύθο του κεντρικού σχεδιασμού των επιδοτήσεων. Και οι «πατερούληδες» δεν μπορούν να χωνέψουν ότι δημιουργείται πλούτος χωρίς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση όποιος θέλει να αφαιρέσει 200 εκατ. ευρώ από την οικονομική δραστηριότητα της Μεσσηνίας, οφείλει να παρουσιάσει πρώτα πρόταση για τα 200 εκατ. που θα τα αντικαταστήσουν. Η Μεσσηνία δεν αντέχει άλλες απώλειες εισοδήματος και εργατικού δυναμικού. Και ο νοών νοείτο.

σ.σ. Η φωτογραφία είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης

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