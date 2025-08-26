Η σωτήρια αξία του εθελοντισμού

Την ιστορία της διάσωσης μίας 26χρονης σε κατασκήνωση στον Ταΰγετο στα τέλη Ιουλίου γνωστοποίησε το Σάββατο με επίσημη ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ).

Η νεαρή ομαδάρχισσα, που υπέστη ανακοπή καρδιάς έπειτα από σοβαρό επιληπτικό επεισόδιο, σώθηκε χάρη στην άμεση και καίρια επέμβαση της Αντωνίας Δημητροπούλου, εθελόντριας του ΕΕΣ. Γεγονός που υπογραμμίζει με τον πιο έντονο τρόπο την αξία της ύπαρξης εκπαιδευμένων ατόμων σε χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιαίτερα όταν αυτοί βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα και από τα νοσοκομεία. Όσο γρήγορα και να ανταποκριθεί το ΕΚΑΒ, όταν η απόσταση που πρέπει να διανυθεί είναι μεγάλη και οι δρόμοι δεν επιτρέπουν στα ασθενοφόρα να… πετάξουν, η παρουσία ατόμων που γνωρίζουν Πρώτες Βοήθειες σε συνδυασμό με την ύπαρξη απινιδωτών μπορούν, όπως έγινε και εν προκειμένω, να αποτρέψουν τραγωδίες.

Για μία ακόμα φορά μία εθελόντρια έγινε φύλακας - άγγελος μίας νεαρής γυναίκας, όπως έχει συμβεί πολλές ακόμα φορές, όχι μόνο με διασώσεις, αλλά και με άμεσες επεμβάσεις εθελοντών πυροσβεστών την κρίσιμη ώρα στα πύρινα μέτωπα. Και στη Μεσσηνία έχουμε ουκ ολίγες τέτοιες περιπτώσεις.

Ας γίνουν όλο και περισσότεροι οι άνθρωποι που γνωρίζουν Πρώτες Βοήθειες και ας επεκταθεί το δίκτυο απινιδωτών, όπου υπάρχει συνάθροιση πολιτών, και ταυτόχρονα ας ευνοήσει η Πολιτεία με διάφορους τρόπους την εθελοντική προσφορά. Όχι για να υποκαταστήσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους της κρατικής μηχανής, αλλά για να λειτουργούν επικουρικά στις δύσκολες μάχες, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την υγεία είτε με το περιβάλλον είτε με ό,τι άλλο κρίσιμο για το κοινό καλό.