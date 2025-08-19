Να μην συζητάμε ξανά την άνοιξη για το Στάδιο…

Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για τη “Μαύρη Θύελλα”, που υποδέχεται την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο σε νοκ άουτ αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διάκριση στη διοργάνωση είναι πάντα ελκυστική, όμως ο μεγάλος στόχος της ομάδας είναι και φέτος το πρωτάθλημα και η επιστροφή στη Super League.

Την περασμένη άνοιξη η Καλαμάτα έφτασε μια ανάσα από την άνοδο και το μεγάλο ερώτημα των φιλάθλων της ήταν πού θα αγωνιστεί στη μεγάλη κατηγορία. Στην Τρίπολη; Στην Αθήνα; Κάπου αλλού; Όχι πάντως στο Δημοτικό Στάδιο, που δεν πληροί τις προδιαγραφές.

Φέτος, με πολλές και καλές μεταγραφές, η ομάδα συγκαταλέγεται ξανά στα φαβορί. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως παραμένει άλυτο: τα έργα βελτίωσης του Σταδίου. Χωρίς νέα αποδυτήρια, εκσυγχρονισμό εισόδου, οπτικές ίνες για VAR, επιπλέον θύρα φιλάθλων, επέκταση και αναβάθμιση δημοσιογραφικών θεωρείων -επενδύσεις που θα κοστίσουν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ- άδεια για αγώνες Super League δεν θα υπάρχει.

Κατά τη γνώμη μου, τέτοιες παρεμβάσεις, που αφορούν αποκλειστικά την εναρμόνιση του γηπέδου με τις ανάγκες μιας ΠΑΕ και όχι με τη γενικότερη λειτουργία ενός δημοτικού χώρου, πρέπει να τις αναλαμβάνει η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με στήριξη της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, όχι ο δήμος ή η Περιφέρεια. Στην Ελλάδα, βέβαια, ισχύει το αντίθετο, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί η κρατική συμβολή.

Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι ΠΑΕ, δήμος και Περιφέρεια έχουν συμφωνήσει για τα έργα και δηλώνουν ότι οι συναντήσεις τους έχουν γίνει σε άριστο κλίμα συνεργασίας. Ώρα, λοιπόν, να περάσουν στις πράξεις. Για να μη βρεθεί πάλι η Καλαμάτα την άνοιξη να συζητά σε ποια πόλη θα παίξει αν ανέβει. Γιατί τότε, στα μάτια των φιλάθλων, δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν...