Τα έργα αθλητικών υποδομών που περιμένει η πόλη

Ο δήμαρχος επισήμανε και “το όραμα για ένα Παλέ Ντε Σπορ, ένα περιφερειακό αθλητικό κέντρο που έχει ανάγκη η Καλαμάτα και η νεολαία της” και τις προσπάθειες που γίνονται και προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτή ήταν η απάντηση του δημάρχου, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρόταση μαθήτριας – μέλους του Συμβουλίου Νεολαίας της πόλης για “δημιουργία πολυμορφικού και αυτοχρηματοδοτούμενου χώρου αθλητισμού, πολιτισμού και νεολαίας. Συγκρότημα αθλητικών χώρων, οι οποίοι εύκολα θα μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους πολιτισμού. Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του συγκεκριμένου χώρου. Χώροι στάθμευσης καθώς και χώροι στέγασης οργανισμών και συλλόγων”.

Είναι μια ιστορία, αίτημα και διεκδίκηση, χρόνων η κατασκευή του Παλέ ντε Σπορ. Ηταν ένα από τα πρώτα έργα που έθεσε ο δήμαρχος, όταν είχε πρωτοεκλεγεί το 2019 με 2020, στον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εξέλιξη της σημαντικής διεκδίκησης δεν είναι θετική για τον Δήμο. Δεν έχει βρεθεί ο τρόπος χρηματοδότησης, το πρόγραμμα που θα δώσει τα χρήματα για την υλοποίησή του.

Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Δήμου, όσον αφορά τα έργα στις αθλητικές υποδομές. Τέτοια έργα γίνονταν τις εποχές των “παχιών αγελάδων” και της “ανεμελιάς”, ιδιαίτερα στις περιοχές απ’ όπου καταγόταν ο εκάστοτε υφυπουργός Αθλητισμού (θυμίζω Πάτρα και Ηράκλειο).

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του παλιού Δημοτικού Σταδίου, για να μπορεί να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες Superleague. Επρεπε να έχει γίνει χθες, αλλά Δήμος Καλαμάτας και Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλουν να δράσουν άμεσα και να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες μελέτες. Δεν πρέπει να χαθεί μέρα, γιατί θα είναι απαράδεκτο να πετύχει του χρόνου την πολυπόθητη άνοδο η “Μαύρη Θύελλα” και να ψάχνει γήπεδο στην Πελοπόννησο και την Αθήνα για αγωνιστεί.

Στα λιγότερο σημαντικά θα πρέπει να τηρηθεί η δέσμευση της δημοτικής αρχής για τη βελτίωση του γηπέδου “Γιώργος Λουκαρέας”, να αρχίσει το φθινόπωρο και να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Και κάτι τελευταίο: Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο προαύλιο του Γυμνασίου Παραλίας να γίνει σαν και αυτό στο γειτονικό ΕΠΑΛ.