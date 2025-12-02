Τα σύγχρονα έργα φέρνουν και τους φόρτους

Σημαντική εβδομάδα για τον δυτικό άξονα αυτή που διανύουμε, καθώς την Πέμπτη παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία η Πατρών - Πύργου. Αυτή την ημέρα δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποια νεότερα για τη συνέχιση της Ολυμπίας Οδού προς τον Νότο και την ένωσή της με τον αυτοκινητόδρομο. Ο λόγος φυσικά για το πολυσυζητημένο Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα, για το οποίο φαίνεται ότι -έστω και με αργούς ρυθμούς- το νερό μπαίνει στο… αυλάκι.

Τα τελευταία δεδομένα(;) φαίνεται να είναι ότι το έργο θα προωθηθεί ενιαίο και δεν θα προταχθεί, όπως λεγόταν, το τμήμα Πύργος - Αλφειός -κι αυτό για να γίνει συνολικά πιο ελκυστικό για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα φαίνεται ότι προκρίνεται η “μηδενική λύση” για την ευαίσθητη περιοχή του Καϊάφα, δηλαδή ουσιαστικά η εκτεταμένη βελτίωση της υφιστάμενης οδού στο τμήμα που έχει τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η λύση αυτή θα έχει το χαμηλότερο κόστος από τις υπόλοιπες που έχουν πέσει στο τραπέζι και αυτό της δίνει φυσικά ακόμα περισσότερους πόντους.

Αυτό που μάλλον δημιουργεί κάποιες δυσκολίες με βάση την τεχνοκρατική λογική “κόστους - οφέλους” είναι ο φόρτος των μετακινήσεων, που είναι κατώτερος από το προσδοκώμενο. Οι φόρτοι όμως υπολογίζονται ουσιαστικά με τα σημερινά δεδομένα του παλιού οδικού δικτύου. Με την κατασκευή του νέου δρόμου όχι μόνο θα αναβαθμιστεί η οδική ασφάλεια, που είναι το πρώτο ζητούμενο, αλλά δεδομένα θα αυξηθούν και οι φόρτοι. Το παράδειγμα άλλων οδικών αξόνων, όπως η Ιόνια Οδός, αλλά και η ίδια η Ολυμπία Οδός, δείχνει ξεκάθαρα το πόσο μπορεί να αυξηθεί η κινητικότητα σε ένα δίκτυο σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό φυσικά αποτυπώνεται ξεκάθαρα και οικονομικά.

Τα έργα δεν πρέπει να είναι μόνο στυγνοί αριθμοί, αλλά θα πρέπει να υπολογίζουν και το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα που έχουν σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, φέρνοντας πιο κοντά κοινωνίες που μέχρι πρότινος ήταν πολύ μακριά σε όλα τα επίπεδα.