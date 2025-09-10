Σε πόσα χρόνια θα ολοκληρωθεί η διάνοιξη της Κρήτης;

Θετικά νέα υπήρξαν την περασμένη εβδομάδα για την πολεοδομική μελέτη της Βέργας. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές μας, εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη. Η έγκριση περιλαμβάνει μερικές δευτερεύουσες παρατηρήσεις, που θα καλυφθούν με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το επόμενο βήμα για την πολεοδόμηση της Βέργας είναι η προκήρυξη και η εκπόνηση της πράξης εφαρμογής.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πολεοδομική μελέτη της Βέργας είχε εγκριθεί από τον υπουργό το 2005, όμως έπρεπε να έχει Προεδρικό Διάταγμα και από τότε βρισκόταν σε εκκρεμότητα. Για την πολεοδομική μελέτη της Μικρής Μαντίνειας εκδικάζονται από τους μελετητές οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Έχει ολοκληρωθεί η ΣΜΠΕ και βρίσκεται στο υπουργείο για έγκριση. Για την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Ασπροχώματος αναμένεται να γίνει νέα ανάρτηση της πράξης εφαρμογής, μετά την απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου επί των 292 ενστάσεων της πράξης εφαρμογής, καθώς από την τύχη των πολλών αυτών ενστάσεων επηρεάζονται γειτονικές ιδιοκτησίες. Για τη σημαντική πολεοδομική μελέτη της Ανατολικής Παραλίας, που εκκρεμούσε από το 2021(!), αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος - μελετητής μόλις τον περασμένο Μάιο. Πρόκειται για τη μελέτη που θα ασχοληθεί με την ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Κρήτης και την προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης της πιο ελκυστικής περιοχής της Καλαμάτας.

Τα αναφέρω όλα αυτά, για να υπενθυμίσω ότι το σπουδαίο αναπτυξιακά ζήτημα των πολεοδομικών μελετών έχει υποβαθμιστεί και έχει υποτιμηθεί από τη δημοτική αρχή και την Πολιτεία. Του αξίζει διαφορετική αντιμετώπιση, ξεχωριστό ενδιαφέρον και φροντίδα. Να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα για την Πολιτεία. Να αλλάξει τη νομοθεσία, να ορίσει συγκεκριμένα και σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των μακρόχρονων και πολύπαθων διαδικασιών και να στηρίξει τους δήμους και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες με προσωπικό, για να τηρήσουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα.

Είναι απαράδεκτο μια πολεοδομική μελέτη να κάνει 25 και 30 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι υπονόμευση της αναπτυξιακής προοπτικής ενός τόπου. Αλήθεια, σε πόσα χρόνια θα ολοκληρωθεί η διάνοιξη της οδού Κρήτης στην Καλαμάτα;