Αθλητικά έργα για την Καλαμάτα του 2050

Μάστερ πλαν και προμελέτες για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο στα Παλιάμπελα πρόκειται να εκπονήσει μέσα σε ένα χρόνο, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Αυτό θα γίνει μέσω προγραμματικής σύμβασης, την οποία υπέγραψαν προχθές σε πανηγυρικό κλίμα, στα γραφεία της ΚΑΚ, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο μπορεί να ακούγεται ως κάτι καινούργιο, όμως, είναι το νέο όνομα του Παλέ ντε Σπορ, του σημαντικού έργου που έρχεται από παλιά, από την εποχή των παχιών αγελάδων. Τότε που ξεκίνησαν να δίνονται υποσχέσεις για την υλοποίησή του, αλλά έμειναν στα λόγια και ήρθαν τα μνημόνια και η σκληρή οικονομική πραγματικότητα που δεν επιτρέπει μεγαλόπνοα και φιλόδοξα αθλητικά έργα.

Το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο επιβεβαιώνει το σοβαρό έλλειμμα της Καλαμάτας σε σύγχρονες και επαρκείς αθλητικές υποδομές: Σε Κλειστό Γυμναστήριο, σε Στάδιο – γήπεδο ποδοσφαίρου και Κολυμβητήριο (Κλειστό). Γι’ αυτό και στη Δημοτική Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο σε συζήτηση για την προγραμματική σύμβαση, είχε αναφερθεί ότι στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο (μέχρι πρότινος Παλέ ντε Σπορ, εκεί που βρίσκεται το προπονητήριο της ΠΑΕ Καλαμάτα), σε χώρο 45 περίπου στρεμμάτων, προβλέπεται να μελετηθούν οι κατασκευές Κλειστού Γυμναστηρίου, γηπέδου ποδοσφαίρου 4.000 θεατών και Κλειστού Κολυμβητηρίου με 25άρα πισίνα.

Προχθές, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος είπαν ότι το μάστερ πλαν θα δώσει τις πληροφορίες, για τα έργα που μπορούν να φτιαχθούν στα Παλιάμπελα.

Το ζήτημα είναι ότι αυτό που θα αποφασιστεί, θα πρέπει να είναι σύγχρονο, να σχεδιαστεί για τα επόμενα 50 χρόνια, για την Καλαμάτα του 2050 και βάλε.

Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια ουσιαστική κουβέντα για τα σύγχρονα μεγάλα αθλητικά έργα, που έχει ανάγκη η Καλαμάτα, που μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Για το αν στην Καλαμάτα του 2050, θα πρέπει να φύγουν από την Παραλία το Στάδιο και το Κλειστό και ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί για τουριστική αξιοποίηση ή ένα μεγάλο πάρκινγκ. Το μάστερ πλαν δεν θα πρέπει να έχει κοντόθωρη ματιά και να διακυβεύσει την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης.