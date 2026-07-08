Πότε θα ολοκληρωθεί ένα αντιπλημμυρικό έργο;

Ανάδοχο για το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, ανέδειξε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Πρόκειται για έργο που η Καλαμάτα περιμένει χρόνια, για να αντιμετωπίσει τα πλημμυρικά φαινόμενα στις οδούς Φαρών και Ακρίτα και όλες τις κάθετες από τη Βασιλ. Γεωργίου και κάτω μέχρι τη Ναυαρίνου και το παραλιακό μέτωπο.

Είναι θετική εξέλιξη και ευχάριστο νέο για την αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση της Καλαμάτας, καθώς μετά τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016 δεν έχει υλοποιηθεί κανένα έργο στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Και όλα αυτά παρότι διατέθηκαν χρήματα, ξεκίνησαν έργα, τέθηκαν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης ή έγιναν μαι μελέτες.

Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν αποτέλεσαν προτεραιότητα, ξεχάστηκαν, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα.

Ετσι τα δύο αντιπλημμυρικά που ξεκίνησαν στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο, έμειναν στη μέση. Ηταν να ολοκληρωθούν το 2018 και το 2019, αντίστοιχα, αλλά σήμερα κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα συνεχιστούν. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι προχώρησαν οι απαλλοτριώσεις που ήταν αναγκαίες για το ένα από τα δύο, αλλά δεν έχει βρεθεί πρόγραμμα που θα τα χρηματοδοτήσει. Για αναπλάσεις βρίσκονται εύκολα χρήματα, για τα αντιπλημμυρικά αναζητούνται. Γιατί δεν αποτελούν προτεραιότητα. Και κάθε φθινόπωρο στο Συντονιστικό Οργανο του Δήμου Καλαμάτας διατυπώνεται η ανησυχία του αποκλεισμού της πρόσβασης των ασθενοφόρων στα Επείγοντα, λόγω του ενδεχόμενου πλημμύρας κατά την είσοδό τους στον εθνικό δρόμο.

Στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Καλαμάτας προχώρησε το αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα” στα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ κι έφθασε και στο Κερεζένια, αλλά φθάσαμε στο 2026 και οι απαλλοτριώσεις εκκρεμούν από το 2023(!). Εργασίες γίνονται, αλλά κι εδώ κανείς δεν μπορεί να πει πότε θα υλοποιηθεί το έργο στο Κερεζένια, πότε θα ολοκληρωθεί μέχρι τη Ναυαρίνου, για να γίνουν και οι συνδέσεις στα Πολιτέικα ρέματα και να παραδοθεί, επιτέλους, ένα αντιπλημμυρικό έργο στην Καλαμάτα.

Οσο τα αντιπλημμυρικά έργα δεν αποτελούν προτεραιότητα, η Καλαμάτα θα είναι απροστάτευτη και θα κινδυνεύει με νέες καταστροφές από πλημμύρες.