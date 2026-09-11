Να βρεθεί λύση με το νέο κτήριο του Ειδικού Σχολείου

Παράσταση διαμαρτυρίας για τα περισσότερα από τα 100 κενά στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του νομού, πραγματοποίησε χθες ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στη Διεύθυνση Π.Ε. στην Καλαμάτα.

Οι επικεφαλής του Συλλόγου τόνισαν ότι 39 από αυτά αφορούν την Παράλληλη Στήριξη, παιδιά με βαριές ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο τους.

Με αυτά σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία του νομού δεν θα χτυπήσει με την αισιοδοξία και την ελπίδα, που θα έπρεπε για τη νέα σχολική χρονιά.

Σε παρατήρησή μας για σχολεία της Καλαμάτας που βρίσκονται ακόμα σε λυόμενα (17ο Δημοτικό και 4ο Νηπιαγωγείο), ο πρόεδρος του Συλλόγου επισήμανε πως “το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο Ειδικό Σχολείο, που έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών τα τελευταία χρόνια. Είχαμε και συνάντηση χθες με τον δήμαρχο Καλαμάτας για το θέμα αυτό ανάμεσα σε πολλά άλλα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Ειδικά το Ειδικό Νηπιαγωγείο είχε ξεκινήσει με 7 – 8 μαθητές και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 22 σε χώρους πραγματικά ακατάλληλους για ειδικό νηπιαγωγείο”.

Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του σημαντικού έργου του νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, με δημόσια δαπάνη 5.330.458,28 ευρώ, πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα. Μέχρι τώρα δύο δημοπρασίες έχουν αποβεί άγονες. Πρέπει άμεσα να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει κατασκευαστικό ενδιαφέρον και να επιλεγεί ανάδοχος, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Το οφείλουν ο Δήμος και η Περιφέρεια, η Πολιτεία στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή, στα παιδιά με Αναπηρία που δικαιούνται πρώτα απ’ όλους αξιοπρεπείς και σύγχρονες συνθήκες μόρφωσης.

Για το θέμα αυτό είχε δείξει ενδιαφέρον ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε επισκεφθεί και τον χώρο, διαπιστώνοντας τις τραγικές συνθήκες.

Είναι ντροπή από τότε να μην έχει δοθεί λύση με το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ασφυκτιούν, ενώ κάθε χρόνο έχουν όλο και περισσότερα παιδιά.