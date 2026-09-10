Οταν το τηλεοπτικό γύρισμα γίνεται πολυτέλεια...

Υπάρχει κάτι βαθιά παράδοξο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την προβολή των αρχαιολογικών χώρων.

Ενας επισκέπτης μπορεί να μπει στην Αρχαία Μεσσήνη, να πληρώσει το εισιτήριό του, να βγάλει δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο με το κινητό του και, λίγα λεπτά αργότερα, να τα έχει μοιραστεί με χιλιάδες ανθρώπους στα social media. Αν μάλιστα είναι influencer με μεγάλο κοινό, η εικόνα του χώρου μπορεί να ταξιδέψει παντού, χωρίς κανείς να του ζητήσει μερικές χιλιάδες ευρώ για αυτή την προβολή. Όταν όμως φτάνει μια οργανωμένη τηλεοπτική παραγωγή, τα πράγματα αλλάζουν.

Όπως ανέφερε ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος με αφορμή τα γυρίσματα της σειράς «Το Σόι σου» στη Μεσσηνία, για να πραγματοποιηθούν λήψεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο (Αρκαδική Πύλη και Αρχαίο Θέατρο) οι οικονομικές απαιτήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έφταναν σε ποσά χιλιάδων ευρώ. Και κάπου εδώ χάνεται το μέτρο. Κανείς δεν λέει ότι οι αρχαιολογικοί χώροι πρέπει να μετατραπούν σε δωρεάν σκηνικά για κάθε εμπορική παραγωγή. Χρειάζονται κανόνες, έλεγχος, προστασία και σεβασμός. Χρειάζεται όμως και κοινή λογική.

Γιατί όταν μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές της τελευταίας δεκαετίας επιλέγει τη Μεσσηνία για τα γυρίσματά της, η εικόνα της περιοχής και της Αρχαίας Μεσσήνης μπορεί να φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια. Αυτή η προβολή έχει τουριστική, πολιτιστική και οικονομική αξία.

Και δύσκολα αγοράζεται με μια συμβατική διαφημιστική καμπάνια. Ίσως λοιπόν το ερώτημα δεν είναι πόσα χρήματα μπορεί να εισπράξει το κράτος από ένα γύρισμα. Αλλά πόσα περισσότερα μπορεί να κερδίσει ένας τόπος, αν επιτρέψει στον κόσμο να τον δει.