Κτηριακός πλούτος παραµένει προκλητικά αναξιοποίητος

Η ∆ΕΥΑΚ θα στεγαστεί στο παλιό ∆ηµαρχείο στην οδό Θουκυδίδου. Υπήρχε δηλαδή δηµοτικό κτήριο που, σύµφωνα µε το πόρισµα της αυτοψίας του διευθυντή της ∆ΕΥΑΚ, καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου Καλαµάτας. Η στέγαση στο δηµοτικό κτήριο προκλήθηκε γιατί υπάρχει αγωγή έξωσης από το ενοικιαζόµενο κτήριο, όπου στεγάζεται σήµερα η ∆ΕΥΑΚ.

Η εξέλιξη της συγκεκριµένης υπόθεσης δείχνει µια σειρά από πράγµατα. Πρώτο και κυριότερο, αφού όπως αποδείχθηκε από τα γεγονότα ο δήµος είχε δικό του κτήριο, γιατί τόσο καιρό δεν το αξιοποίησε, αλλά πλήρωνε ενοίκια; Και ακόµα χειρότερα, γιατί διαπραγµατευόταν την αγορά κτηρίου από ιδιώτη; Του περισσεύουν λεφτά ή απλώς δεν γνωρίζει τα περιουσιακά του στοιχεία και τον τρόπο που µπορούν να αξιοποιηθούν; Η εξέλιξη της συγκεκριµένης ιστορίας µε τη στέγαση της ∆ΕΥΑΚ είναι εξόχως αποκαλυπτική του τρόπου που αξιοποιούνται τα κτήρια των δήµων και του ∆ηµοσίου. Η έλλειψη σχεδιασµού και ενδιαφέροντος οδηγεί στο να σπαταλώνται πολύτιµοι πόροι. Κτήρια σαπίζουν κλειστά ή υπολειτουργούν καλύπτοντας ελάχιστες ανάγκες. Πόροι σπαταλώνται µε εκµισθώσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να αποφευχθούν. Υπηρεσίες µετακοµίζουν από κτήριο σε κτήριο κάθε τόσο, ενώ θα µπορούσε να έχει λυθεί το πρόβληµά τους µέσα από σωστή αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηριακού δυναµικού. Μια κατάσταση πραγµατικά εξοργιστική, η οποία δυστυχώς θεωρείται κανονικότητα. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, πριν στεγαστεί στο παλιό Νοσοκοµείο, «βολευόταν» σε µια σειρά από κτήρια στο κέντρο της πόλης.

Στα κτήρια αυτά στη συνέχεια «απλώθηκαν» διάφορες υπηρεσίες ή παραµένουν ουσιαστικά αναξιοποίητα. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε φάση ανακατασκευής σηµαντικά κτήρια (πρώην Ηλεκτρική Εταιρεία, ∆ΗΠΕΘΕΚ), τα οποία επίσης µπορούν να καλύψουν στεγαστικές ανάγκες, ενώ παραµένει και η δυνατότητα κατασκευής της παλιάς Σχολής Νοσηλευτικής στον χώρο του ∆ηµαρχείου. Να σηµειωθεί επίσης ότι οι ανάγκες πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες, µέσω της ψηφιοποίησης, έχουν µεταβληθεί. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ήταν κυριολεκτικά πρόκληση η πρόθεση αγοράς κτηρίου για τη ∆ΕΥΑΚ, η οποία αποτράπηκε από τις έντονες αντιδράσεις. Η συγκεκριµένη υπόθεση δείχνει κάτι βαθύτερο: Το πώς η έλλειψη οργάνωσης, σχεδίου και λογικής διαχείρισης οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο σπατάλης, αδράνειας και αναποτελεσµατικότητας. Η αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας δεν είναι απλώς θέµα στέγασης υπηρεσιών· είναι δείκτης πολιτικής σοβαρότητας, σχεδιασµού και σεβασµού στα χρήµατα των δηµοτών.

