Η αποτυχία στην πολεοδόμηση στοιχίζει ακριβά στους πολίτες

Η διαδικασία για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών για τη Βέργα και το Ασπρόχωμα ξεκίνησε το 1994. Μετά από 31 χρόνια όχι μόνο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά δεν μπορεί κανένας να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί! Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται να προσθέσει κάποιος το οτιδήποτε για να ορίσει την αποτυχία σε έναν από τους βασικότερους τομείς ανάπτυξης μιας περιοχής. Την ώρα βέβαια που οι πολεοδομικές μελέτες «ψιλοκοσκινίζονταν», η Βέργα κτιζόταν από άκρη σε άκρη μέσα από παρεκκλίσεις και ειδικές διατάξεις! Αυτή είναι η Ελλάδα και το καθεστώς που επικρατεί σε μια σειρά από θέματα. Διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλον!

Όλα αυτά δεν συμβαίνουν βέβαια τυχαία. Είναι προφανές ότι κάποιοι βολεύονται από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η ανυπαρξία πλαισίου και συγκεκριμένων ρυθμίσεων έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτούς που αναζητούν ευκαιρίες και ξέρουν να τις αξιοποιούν ωφέλιμα. Αυτός είναι και ο λόγος που διαδικασίες πολεοδόμησης σέρνονται επί σειρά ετών χωρίς να ολοκληρώνονται. Δεν υπάρχει πολιτική και οικονομική πίεση, ενώ και η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας δεν αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει.

Η εκτίναξη στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων οφείλεται στην περιορισμένη προσφορά. Όταν οι τιμές στα οικόπεδα είναι στα ύψη λόγω περιορισμένης προσφοράς, η χρηματοδότηση από τις τράπεζες για στεγαστικά δάνεια σε νέα ζευγάρια είναι ανύπαρκτη και οι τιμές σε οικοδομικά υλικά και μεροκάματα έχουν εκτοξευθεί, είναι απολύτως λογικό να μετατρέπεται σε ασήκωτο βάρος η απόκτηση στέγης είτε με αγορά είτε με ενοίκιο. Η εκτόξευση των τιμών σε ενοίκια και ακίνητα είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Όταν τα πολεοδομικά σχέδια καθυστερούν και οι τράπεζες κερδοσκοπούν, η στέγαση γίνεται βραχνάς.

Η δημοτική αρχή Καλαμάτας έχει αποτύχει πλήρως στην προώθηση των πολεοδομικών μελετών. Το να περιμένεις απαθής να δεις τι θα γίνει στο ένα ή στο άλλο γραφείο εξασφαλίζει δικαιολογίες, αλλά δεν παράγει αποτέλεσμα. Όλοι γνωρίζουν ότι αν ένα θέμα δεν το πάρει κάποιος «παραμάσχαλα» και δεν γίνει φορτικός και πιεστικός, ξεπερνώντας εμπόδια και γραφειοκρατικές αντιλήψεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τα 31 χρόνια αναμονής δεν είναι κανονικότητα, αλλά απόδειξη ανικανότητας ενός μηχανισμού, που δεν θέλει ή δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία για την περιοχή.

