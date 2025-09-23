Σκληρή σύγκρουση και δημιουργία νέων ισορροπιών

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν εδώ και καιρό τον κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος. Η αυτοδυναμία ενός κόμματος, με βάση όλες τις μετρήσεις μετά τις ευρωεκλογές, είναι απίθανο ενδεχόμενο. Το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί εντελώς νέα δεδομένα στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας θα είναι η νέα άσκηση για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, κάτι το οποίο επί του παρόντος το προσπερνά. Οι επαναληπτικές εκλογές για να προκύψει αυτοδυναμία μπορούν να αποδώσουν όταν ο συγκεκριμένος στόχος είναι κοντά· όταν απαιτούνται άλματα με διψήφια ποσοστά, αυτό μοιάζει με εκβιασμό του εκλογικού σώματος και το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε ακόμα χαμηλότερα ποσοστά τον εμπνευστή του.

Τα νέα δεδομένα δημιουργούν συνθήκες για τη δημιουργία νέων κομμάτων. Η προοπτική συμμαχικών κυβερνήσεων δίνει τη δυνατότητα ρυθμιστικού ρόλου ή ακόμα και πρωταγωνιστικού σε κόμματα και προσωπικότητες, οι οποίες βλέπουν το παράθυρο ευκαιρίας. Οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, που εξετάζουν τη δημιουργία κομμάτων, βλέπουν ακριβώς αυτή την προοπτική και θέλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν εκ νέου στην πολιτική ζωή του τόπου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε πενταεδρικές εκλογικές περιφέρειες, όπως η Μεσσηνία, αλλάζουν τα δεδομένα και ενισχύεται ο ανταγωνισμός τόσο μεταξύ κομμάτων όσο και υποψηφίων. Όταν όλα τα κόμματα, μεγάλα και μικρά, νέα και παλαιά, ξεκινούν να διεκδικούν από μία βουλευτική έδρα, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μιλάμε για διαφορετική κατάσταση. Είναι άλλο το πρώτο κόμμα να πηγαίνει ακόμα και για 4 έδρες στον νομό και άλλο να διεκδικεί μία. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτό όχι μόνο στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, αλλά και στον ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων.

Στη Ν.Δ., ειδικότερα, που διαθέτει σήμερα 4 έδρες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να εξελιχθεί μια πραγματικά σκληρή μάχη. Τα υπάρχοντα δίκτυα εξυπηρετήσεων και οι αναφορές σε μηχανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αρκούν και η μάχη θα γίνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ενώ το παιχνίδι θα πάρει άγρια ομορφιά αν μπει στην εξίσωση και το κόμμα Σαμαρά. Όσοι θεωρούν ότι θα βγουν στεγνοί από την μπόρα που έρχεται, μάλλον κάνουν σοβαρό λάθος, κάτι που θα αποτυπωθεί και στις μελλοντικές εξελίξεις ειδικά σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Το σίγουρο είναι ότι οι νέοι συσχετισμοί φέρνουν αλλαγές σε πρόσωπα και καταστάσεις· το πόσο συνταρακτικές θα είναι, θα φανεί στο μέλλον.

panagopg@gmail.com