Το πρώτο μεγάλο βήμα απόδοσης δικαιοσύνης

Ξεκίνησε χθες η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μέσα σε κλίμα καχυποψίας και έντασης. Η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη δεν είναι ένα κλασικό δυστύχημα, αλλά αποτέλεσμα αδυναμιών και εγκληματικών παραλείψεων, με πολλούς πρωταγωνιστές και σε πολλά επίπεδα. Από τον σταθμάρχη, στη βάρδια του οποίου μπήκαν τα τρένα στην ίδια γραμμή, μέχρι τον υπουργό, που δεν έλαβε υπόψη του τις προειδοποιήσεις ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας έχει διαλυθεί. Ευθύνες που δεν περιορίζονται μόνο στον χρόνο που συντελέστηκε η τραγωδία, αλλά πάνε αρκετά χρόνια πίσω.

Όπως έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα από το δυστύχημα μέχρι σήμερα, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά. Όποια απόφαση κι αν ληφθεί, θα υπάρχουν αιτιάσεις για μη απόδοση δικαιοσύνης. Καταρχάς, γιατί στο εδώλιο του κατηγορουμένου δεν είναι όλοι όσοι θα έπρεπε, καθώς έχουν εξαιρεθεί τα πολιτικά πρόσωπα. Η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί αναγκαστικά στους μικρότερους «τροχούς» της άμαξας, που μπορεί μεν να έχουν ευθύνη, αλλά κι αυτοί είναι γρανάζια ενός χαλασμένου μηχανισμού, που δεν προστατεύει από το ανθρώπινο λάθος και την εγκληματική αμέλεια.

Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να περιορίσει την πολιτική ζημιά, άφησε εκτός της διερεύνησης από τον φυσικό δικαστή την ευθύνη των υπουργών. Το άγχος της εικόνας οδήγησε σε βεβιασμένες κινήσεις, που κατέληξαν στην κυριαρχία της αίσθησης συγκάλυψης. Το μπάζωμα και ο εξωραϊσμός του χώρου πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, προκειμένου να προληφθούν δραματικές εικόνες, φούντωσαν θεωρίες συνωμοσίας και οδήγησαν στη δημιουργία μιας μυθολογίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να αντικρουστεί από κανένα δικαστήριο και καμία έγκυρη και αξιόπιστη απόφαση. Έγιναν τόσα πολλά λάθη μετά το δυστύχημα, που η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη.

Με δεδομένη αυτή την αντίληψη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξελιχθεί ομαλά η δικαστική διερεύνηση. Το θέμα έχει μετατραπεί πλέον σε πεδίο ακραίας πολιτικής αντιπαράθεσης και, βεβαίως, εκμετάλλευσης. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι κυρίαρχο. Οι πολίτες ζητούν να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να τιμωρηθούν οι πάντες αναλογικά και με βάση τον βαθμό ευθύνης τους.

Το δικαστήριο, που ξεκίνησε χθες, είναι η αρχή της διαδρομής για την απόδοση δικαιοσύνης. Το φθηνό σόου εντυπωσιασμού θα πρέπει να αποφευχθεί, ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και τα άλλα απαραίτητα βήματα, για να καθίσουν όλοι οι υπεύθυνοι στο εδώλιο. Η δικαιοσύνη για τα θύματα θα έρθει όταν το συγκεκριμένο τραγικό γεγονός αποτελέσει το σημείο καμπής, ώστε να κυριαρχήσει στη χώρα η αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος σε όλα τα επίπεδα. Μόνο τότε θα σταματήσουμε να θρηνούμε αθώα θύματα.

