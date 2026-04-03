Οι αναλυτικές απαντήσεις απαραίτητες στις επενδύσεις 

Η είδηση για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού παραθεριστικού χωριού στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας έχει προκαλέσει συζητήσεις, αλλά και αντιδράσεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν πως ό,τι και να γίνει στη Δυτική Παραλία -μια ουσιαστικά υποβαθμισμένη περιοχή- θα έχει θετικό αντίκτυπο στην Καλαμάτα και την τοπική οικονομία, αλλά και αυτοί που βλέπουν επιφυλακτικά -αν όχι αρνητικά- μια τέτοια εξέλιξη.

Όλα αυτά είναι αναμενόμενα και ενταγμένα στο πλαίσιο εύλογων ανησυχιών και αντιλήψεων. Δεν είναι τυχαίο ότι το «όχι σε όλα» αποτελεί ένα σχετικά σταθερό και, κατά βάση, συμπαγές μέτωπο με ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και για το «ναι σε όλα». Το κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πώς τοποθετείται η πλειοψηφία των πολιτών που κινείται στον μεσαίο χώρο, με γνώμονα την κοινή λογική. Η έλλειψη ενημέρωσης για τις πτυχές της επένδυσης, αλλά και για το τι ακριβώς θα φέρει και τι θα αφαιρέσει από την περιοχή, είναι τεράστια και, εν πολλοίς, ακατανόητη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με την εταιρεία που ενδιαφέρεται να μην μπαίνει στον κόπο να ενημερώσει την τοπική κοινωνία, είναι λογικό να ενισχύονται οι αρνητικές απόψεις και οι συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις. Όταν, μάλιστα, οι πληροφορίες μιλούν για ισραηλινά κεφάλαια και «κλειστό χωριό» με φράχτες στην παραλία, καθώς και για μελέτες από εταιρεία που έχει σχέση με τοπικό πολιτικό παράγοντα, δημιουργούνται εύκολα σενάρια και ιστορίες φαντασίας και συνωμοσίας, που εντείνουν την καχυποψία και διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα. Η επένδυση -η οποιαδήποτε επένδυση- για να προχωρήσει, χρειάζεται να εκτεθεί με λεπτομέρεια και διαφάνεια στην τοπική κοινωνία. Να γίνει καθαρό σε όλους τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ποιο θα είναι το κόστος και το όφελος για την τοπική κοινωνία.

Οι τοπικοί παράγοντες, και κυρίως ο Δήμος Καλαμάτας αλλά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, χρειάζεται να ενημερωθούν και να ενημερώσουν. Να παρουσιάσουν τα πραγματικά γεγονότα και να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλες τις πτυχές του ζητήματος, αναλυτικά και με σαφήνεια, όχι με γενικότητες που περιγράφουν απλώς διαδικασίες, αλλά συγκεκριμένα: Θα γίνει αυτό, θα συμφωνήσουμε σε εκείνο, θα αντιταχθούμε στο άλλο. Το «δεν έφτασε ακόμα ο φάκελος και θα τοποθετηθούμε όταν και αν και εφόσον» δεν είναι επαρκές, μοιάζει περισσότερο με προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος. Κανένας δεν δοξάστηκε κρυπτόμενος και όσοι νομίζουν ότι θα εμφανιστούν μόνο αν υπάρχουν θετικά και θα κάνουν τους ανήξερους αν προκύψει κάτι αρνητικό, μάλλον αυταπατώνται.

