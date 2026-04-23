Η προαναγγελθείσα συγχώνευση των ΚΤΕΛ

Οι ανοιχτοί διαγωνισμοί για το επιβατικό οδικό έργο αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα των μεταφορών στην επαρχία.

Οι πρώτοι διαγωνισμοί αφορούν τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη και, όπως φαίνεται, στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθούν και οι υπόλοιποι. Έτσι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πάμε για έναν διαγωνισμό που θα αφορά το σύνολο των υπεραστικών και αστικών γραμμών που εκτελούνται σήμερα από τα αντίστοιχα ΚΤΕΛ. Οι ειδικές προβλέψεις του διαγωνισμού θα δείξουν αν υπάρχει δυνατότητα για τμηματικές συμμετοχές και υπό ποιες προϋποθέσεις. Το πιθανότερο πάντως είναι να αφορά το σύνολο του έργου και οι συμμετέχουσες εταιρείες, σε κοινοπραξία ή αυτόνομα, να χωρίσουν στη συνέχεια το αντικείμενο.

Όλα δείχνουν ότι τα ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου θα αναγκαστούν να συνεργαστούν, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Το πώς θα επιτευχθεί αυτή η συνεργασία και το αν θα οδηγήσει σε κοινή εταιρεία τώρα ή στο μέλλον κανείς δεν γνωρίζει και θα εξαρτηθεί από τις διοικήσεις τους. Ωστόσο, η κοινή εταιρεία ή η κοινοπραξία φαίνεται απαραίτητη, ώστε να αξιοποιηθεί το πλεονέκτημα που διαθέτουν τα υπάρχοντα ΚΤΕΛ σε υποδομές και προσωπικό, προκειμένου να διεκδικήσουν με αξιώσεις τον διαγωνισμό και να μην βρεθούν προ εκπλήξεων. Η ύπαρξη σταθμών και ο αναγκαίος αριθμός λεωφορείων είναι τα στοιχεία που τους δίνουν προβάδισμα, το οποίο όμως προϋποθέτει συνεργασία. Το ζήτημα της συνεργασίας αφορά και τον καλύτερο συντονισμό υπεραστικών και αστικών γραμμών, όπου σε περιοχές όπως η Καλαμάτα έχει αποτελέσει αντικείμενο αντιπαραθέσεων. Η συνεργασία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην εξεύρεση της «χρυσής τομής» μέσα από κοινή στάση, έτσι ώστε και τα έσοδα των εταιρειών να αυξηθούν και το επιβατικό κοινό να εξυπηρετηθεί καλύτερα. Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η συνέχιση και η επέκταση δρομολογίων σε «άγονες γραμμές», οι οποίες δεν μπορούν να διατηρηθούν με βάση τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα, αλλά είναι απολύτως απαραίτητες για τη μετακίνηση των ηλικιωμένων κατοίκων των χωριών. Το πώς αυτό θα γίνει και μέσα από ποιες διαδικασίες είναι κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον.

Το άνοιγμα μιας κλειστής αγοράς, όπως αυτή των επιβατικών μεταφορών με λεωφορείο, αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Η συγχώνευση εταιρειών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, είναι ένα σημαντικό βήμα. Το πώς θα εξελιχθούν οι διαγωνισμοί σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι διαμορφώνονται πλέον νέα δεδομένα στον συγκεκριμένο τομέα. Το αν οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως προσδοκάται, θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες και αν θα προκύψει μια νέα, υγιής αγορά ή αν θα οδηγηθούμε σε νέες στρεβλώσεις.

