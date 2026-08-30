Η μάχη για τη μεσαία τάξη και το στοίχημα της ελπίδας

Η καλοκαιρινή ανάπαυλα ολοκληρώνεται και τα πάντα γυρνούν σταδιακά στην κανονικότητα. Ο τουρισμός για μια ακόμα χρονιά κράτησε την οικονομία και τα φορολογικά έσοδα της χώρας αλλά και της περιοχής. Η σεζόν δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, μιας και ο Σεπτέμβριος θεωρείται κρίσιμος μήνας, αλλά όλα δείχνουν ότι η χρονιά θα κινηθεί, αν όχι καλύτερα, σίγουρα στα περσινά επίπεδα.

Ο τουρισμός αποτελεί πηγή εισοδήματος για χιλιάδες εργαζόμενους και επαγγελματίες, ενώ ενισχύει σημαντικά τα δημόσια έσοδα για να μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις και να κινηθεί συνολικά η οικονομία. Όποιος υποτιμά τη συμβολή του συγκεκριμένου τομέα στην οικονομία της χώρας προφανώς δεν γνωρίζει ή εσκεμμένα αγνοεί τη σημασία του. Το αν αυτό το παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα είναι το ενδεδειγμένο ή όχι είναι μια ωραία θεωρητική συζήτηση, αλλά επί του παρόντος αυτό έχουμε και καλό είναι να σταματήσουμε να το πυροβολούμε.

Η καλή πορεία του τουρισμού είναι βέβαιο ότι δίνει ανάσα στην κυβέρνηση, η οποία μπορεί να πάει στη ΔΕΘ με γεμάτες τσέπες και να επιχειρήσει να αλλάξει το πολιτικό κλίμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού θα πρέπει να επιτύχει αυτοδυναμία ή εκλογικό ποσοστό κοντά σε αυτή. Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα της προηγούμενης περιόδου αυτό μοιάζει δύσκολο αν όχι αδύνατο. Η δημιουργία νέας δυναμικής αποτελεί έτσι το ζητούμενο των μέτρων και του πολιτικού αφηγήματος που θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες.

Η ενίσχυση του εισοδήματος ειδικά της μεσαίας τάξης, στην οποία στοχεύει η κυβέρνηση, είναι το κρίσιμο στοιχείο. Αν η Ν.Δ. απωλέσει την εκλογική στήριξη των μεσαίων εισοδημάτων, κινδυνεύει με κατάρρευση στην κάλπη. Το δίλημμα για σταθερότητα ή περιπέτεια συμμαχικών κυβερνήσεων που θα προβληθεί κατά κόρον το επόμενο διάστημα μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να επιφέρει αποτέλεσμα. Με την ακρίβεια να λεηλατεί το εισόδημα και τη φορολογία (έμμεση, άμεση και τεκμαρτή) να το συμπιέζει, η μεσαία τάξη είναι προφανές ότι θα κοιτάξει και άλλες λύσεις. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και όποιος τον υποτιμά θα το διαπιστώσει όταν πλέον θα είναι αργά, την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου, όπως γίνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Το πώς λοιπόν θα διαβάσει η μεσαία τάξη τα μηνύματα του πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων και προσώπων στη ΔΕΘ θα καθορίσει το πολιτικό σκηνικό με το οποίο θα φτάσουμε στις εκλογές. Αν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού κάνουν γκέλ και ενισχύσουν τη δημοσκοπική εικόνα της Ν.Δ., κανένας δεν πρέπει να αποκλείει κάλπες μέσα στο 2026. Αν η εικόνα παραμείνει αμετάβλητη, τότε θα πάμε σε κάλπες την άνοιξη του 2027. Επισημαίνουμε ότι πρόωρες εκλογές μπορεί να κάνει μόνο ο πρωθυπουργός και συνήθως γίνονται μόνο όταν έχει ελπίδες επανεκλογής, διαφορετικά περιμένει μέχρι την τελευταία ημέρα, μήπως και γίνει κάτι και ανατραπούν οι δυσμενείς προβλέψεις.

Οι ομιλίες και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν έτσι κομβικό χαρακτήρα για την επόμενη περίοδο. Θα αποτελέσουν το έναυσμα για την ανατροπή του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου ή την παραμονή του. Οι πολίτες μπορεί να μην εντυπωσιάζονται από εξαγγελίες και δηλώσεις στη Θεσσαλονίκη - άλλωστε έχουν ακουστεί και εξαγγελθεί κατά το παρελθόν απίστευτες υπερβολές - αλλά μέσα από όσα διαδραματιστούν στη ΔΕΘ θα οριστικοποιήσουν αποφάσεις.

Η μετακίνηση των ψηφοφόρων από κόμμα σε κόμμα είναι ευκολότερη απ' ό,τι πριν από την οικονομική κρίση. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε κανένα και είναι ελάχιστοι αυτοί που υποστηρίζουν παραδοσιακά και με φανατισμό το ίδιο κόμμα επειδή το ίδιο έκανε ο πατέρας και ο παππούς τους. Αυτά ανήκουν κυριολεκτικά σε άλλες εποχές και επαναλαμβάνονται πλέον από μια μικρή μειοψηφία πολιτών. Να σημειωθεί επίσης ότι έχουν ατονίσει, αν δεν έχουν ελαχιστοποιήσει τη σημασία τους, τα πάλαι ποτέ πελατειακά δίκτυα που προσέφεραν διορισμούς και εξυπηρετήσεις κάθε είδους. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια νέα πολιτική συνθήκη.

Το σημαντικότερο όμως που θα καθορίσει και το τελικό αποτέλεσμα είναι η συμμετοχή στην κάλπη, γι' αυτό και θα έχει πλεονέκτημα όποιος μπορέσει να δημιουργήσει στη ΔΕΘ ένα θετικό αφήγημα για το αύριο. Οι πολίτες στοιχίζονται πίσω από πρόσωπα και πολιτικές που δημιουργούν ελπίδα. Ο φόβος μπορεί να ευνοεί τη συντήρηση των πραγμάτων ως έχουν και λειτουργεί όταν κάποιος έχει κάτι να χάσει. Η ελπίδα όμως είναι αυτή που κινητοποιεί, σαρώνει τα πάντα και λειτουργεί ως οξυγόνο για την οικονομία και τη δημοκρατία. Όποιος στη ΔΕΘ καταφέρει να δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, θα κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για την εκλογική επικράτηση.



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