Περισσότερες «λευκές» νύχτες και λιγότερη μιζέρια

Η Λευκή Νύχτα, όταν ξεκινούσε πριν από 12χρονια μέσα στη μαυρίλα της οικονομικής κρίσης, δέχτηκε επιθέσεις από τις δυνάμεις της μιζέριας, οι οποίες πάντα «βλέπουν» τα αρνητικά και τους κινδύνους για να διαψευστούν από τη ζωή και την πραγματικότητα. Αυτό συνέβη και με τη Λευκή Νύχτα, η οποία αντέχει στον χρόνο και παίρνει θεσμικά χαρακτηριστικά. Η αγορά και οι πολίτες δίνουν ένα ετήσιο ραντεβού προς όφελος και των δύο πλευρών, οι μεν γιατί κλείνουν τις εκπτώσεις και τη σεζόν με μια καλή είσπραξη και οι δε γιατί βρίσκουν την ευκαιρία να βγουν έξω, να ψωνίσουν, να δουν φίλους και γνωστούς και να διασκεδάσουν. Κανονικά δηλαδή πράγματα σε μια ανοικτή οικονομία και κοινωνία.

Η αποστροφή στην κανονικότητα και η δαιμονοποίησή της δεν είναι ένα ουδέτερο πολιτικά και ιδεολογικά γεγονός. Όταν περιγράφεις μια άθλια πραγματικότητα η οποία χρειάζεται να ανατραπεί, δεν μπορείς να βιώνεις διάψευση μέσα από τα χαμογελαστά πρόσωπα χιλιάδων πολιτών. Η Λευκή Νύχτα αποτελούσε και αποτελεί στόχο γιατί δηλώνει μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει σχέση με το αφήγημα της μιζέριας και της διαρκούς κρίσης.

Η ύπαρξη οικονομικών δυσκολιών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι υπαρκτά μεν ζητήματα, αλλά σε ένα πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας που επιτρέπει στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και να αγοράζει, και να καταναλώνει και να διασκεδάζει. Ο πολίτης-καταναλωτής επαναπροσδιορίζει τις επιλογές του με βάση τα εισοδήματά του, αλλά δεν βρίσκεται σε κατάσταση ανέχειας και αδυναμίας όπως θέλουν κάποιοι να τον παρουσιάσουν.

Η Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας και φέτος αποτύπωσε μια δυναμική στην αγορά. Δείχνει ότι πρόκειται για μια σημαντική γιορτή της πόλης, η οποία θα μείνει για τα πολλά επόμενα χρόνια. Η συμμετοχή των πολιτών δεν αφήνει περιθώρια για σκέψεις κατάργησης ή υποβάθμισης, το αντίθετο. Η καταναλωτική αυτή γιορτή παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά και θα αντέξει όσο ο κόσμος με τη συμμετοχή του τη στηρίζει.

Υπάρχει βεβαίως το ζήτημα της παραλιακής ζώνης, αλλά και αυτό φαίνεται πως θα βρει τον δρόμο του με έμμεση ή άμεση επέκταση της γιορτής και στην παραλία. Η εξέταση δημιουργίας μιας γιορτής για την παραλία νομίζουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και να αποτελέσει τη συνέχεια της Λευκής Νύχτας.

Οι πολίτες δείχνουν ότι θέλουν περισσότερες λευκές νύχτες και λιγότερη μαυρίλα και μιζέρια. Με τα μέσα που διαθέτει ο καθένας προσπαθεί να περάσει καλύτερα. Αυτό δεν είναι κακό το αντίθετο, η αισιοδοξία ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα αποτελεί οξυγόνο για όλους.

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